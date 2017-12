Maestros de Cobach siguen sin pago

MEXICALI, Baja California(GH)

De los 75 millones de pesos necesarios para cubrir el adeudo que el Colegio de Bachilleres (Cobach) tiene con su personal docente y administrativo, la Federación envió únicamente 9 millones de pesos, informó la directora general Amparo Aidé Pelayo Torres.



Detalló que para poder cubrir los pagos acumulados, el subsistema está a la espera de que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPyF) otorgue a Cobach los 66 millones restantes.



Ante la precariedad del recurso federal y a manera de avance, antes de finalizar la última semana del año podría pagarse una de las dos catorcenas retrasadas, para lo cual se requiere un total de 38 millones, 792 mil pesos.



Para reunirlos, a los 9 millones enviados por la Federación, se sumaría recurso aportado por la SPyF, resultado de las gestiones realizadas por Dirección General de Cobach desde el pasado 15 de diciembre, destacó Pelayo Torres.



Aunque Cobach no se encuentra en posibilidades de definir la fecha en que se dará dicho pago, trascendió que la cantidad faltante podría ser liberada antes del viernes 29 de diciembre.



En total, mil 421 docentes, 414 empleados administrativos, 313 de confianza y 257 de servicios están pendientes de pago por concepto de las dos catorcenas correspondientes al mes de diciembre, y otras prestaciones como días de coincidencia y prima vacacional.



EXIGEN PROFESORES DEL SPCOBACH DESTITUCIÓN



Profesores agremiados al Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California (Spcobach) exigen la renuncia de Amparo Aidé Pelayo Torres, directora general de dicho subsistema.



Debido al retraso en el pago por concepto de dos catorcenas, prima vacacional, días de coincidencia y otros a los que tienen derecho, según sus prestaciones, solicitaron la remoción a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, y a la Subsecretaría de Educación Media Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación.



A través de un comunicado, Salvador Perea Hernández señaló como responsable directa del atraso en los pagos, y goce de prestaciones como servicio dental y de anteojos, y de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que existe entre ambos entes.



“Más de mil 200 familias de profesores que dependen del colegio pasan por días muy difíciles en estas fechas, ante la irresponsabilidad de las autoridades que no previeron ni gestionaron a tiempo los recursos para nuestros pagos. Es la primera vez en 36 años que no se nos paga”, establece el comunicado.



A nombre de los agremiados, el secretario general del Spcobach agradeció a alumnos, padres y familias, por el apoyo mostrado.



“Queremos decirles que tienen nuestro compromiso total para no perjudicar sus estudios, pero también les pedimos su comprensión ante la situación que atravesamos.



Estaremos solicitando su apoyo en las acciones que llevemos a cabo en días próximos”, finalizó



