Gastos de ejecución no son condonados en trámites vehiculares

MEXICALI, Baja California(GH)

Las personas que piensan acudir en los últimos días del decreto que condona multas y recargos en trámites de control vehicular, deben considerar que el decreto no contempla el costo por gastos de ejecución.



La Dirección de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), realiza una serie de requerimientos a domicilio a quienes no hayan acudido a pagar en tiempo, lo que genera un gasto de ejecución.



Precisó que el decreto condona las multas y derechos extemporáneos que se hayan generado antes del 31 de octubre, no condona los gastos de ejecución cuando ha sido requerido.



Este gasto de ejecución asciende a 380 pesos por cada uno de los que se le hayan hecho llegar, el cual no es condonado con el decreto que vencerá este 29 de diciembre, explicó el director de Ingresos, Nolberto González Grajeda.



No obstante, González recomendó que en caso de que el costo sea difícil de pagar, pueden hablar con el recaudador de Rentas, quien debe ofrecerles un descuento o un método de pago accesible.



“Le pedimos a la gente que se acerque al recaudador para que lo disminuya a lo menor posible, sobre todo quienes les hayan hecho varios requerimientos o incluso tengan hasta embargos”, mencionó.



ALCANZAN LA META



Reportó un alza en la meta de carros regularizados y de descuentos a días de terminar el decreto y ejercicio fiscal 2017, el viernes se acaba decreto y sábado es el último día, precisó.



“Superamos la meta, llegamos 722 mil trámites, de los 698 mil que se tenían contemplados, hay 55 mil usuarios que aprovecharon el decreto, lo que se traduce en 78 millones de pesos en descuentos”, informó Grajeda.



Dijo que estarán trabajando de 8:00 a 17:00 horas hasta el viernes que será el último día del decreto, el sábado ya no habrá decreto y abrirán de 8:00 a 13:00 horas, invitando a los interesados a acudir con disponibilidad de tiempo, ya que las filas son largas.