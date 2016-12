21 Ayuntamiento no pagó agua durante 2016: Tesorero

MEXICALI, Baja California(GH)

El 21 Ayuntamiento de Mexicali no realizó pago alguno por consumo de agua a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) durante el 2016, informó el tesorero Saúl Martínez Carrillo.



El funcionario del 22 Ayuntamiento fue cuestionado sobre las repercusiones de la Ley del Agua al Ayuntamiento, mencionando que era un tema a valorar por qué la pasada administración no estaba pagando el agua.



Es un detalle que se está analizando y que requerirá de un acercamiento con la Cespm para hacer una valoración de lo que implica esta situación financieramente hablando.



Señaló que aún no se tiene una cifra específica sobre el adeudo existente con la paraestatal porque se sigue revisando la entrega-recepción de la administración.



Se tienen 45 días para hacer los análisis pertinentes y en lo que se ha revisado, no se han encontrado registros sobre un pago de agua en el 2016, reiteró.



