Intensifican protestas "Gasolinazo" de hasta 20%

MEXICALI, Baja California(GH)

DEBEN ACLARAR

Los precios de las gasolinas Magna y Premium se incrementarán Respectivamente a 16.17 y 17.95 pesos en Mexicali a partir del 1 de enero, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).La información señala que a partir del próximo año se incrementarán los precios de las gasolinas debido a los aumentos de los precios internacionales de los combustibles, lo cual no implica ninguna modificación o creación de impuestos.El país se dividirá en un total de 90 regiones (7 en frontera y 83 al interior), que corresponden a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de Pemex.La propia SHCP informó sobre los estímulos que aplicarán en la frontera Norte del país y los precios máximos que se utilizarían en las siete regiones fronterizas del 1 al 10 de enero de 2017.Para Mexicali, los precios máximos serán de 16.17 pesos en el litro de Magna y para la Premium de 17.95 pesos por litro.El precio por litro de ambas gasolinas durante la última semana de diciembre en Mexicali fue de 13.60 pesos la Magna y 14.81 la Premium.En lo referente a la región fronteriza, el precio máximo se establecerá para limitar la diferencia en precios entre la ciudad mexicana y la estadounidense ubicada del otro lado de la frontera.Esto se dará mediante ajustes en los impuestos correspondientes ya que anteriormente el esquema en estas zonas se manejaba a través de precios diferenciados de Pemex en sus ventas a las estaciones de servicio de la zona.Bajo esta nueva modalidad, los ajustes se llevarán a cabo directamente a través de las estaciones de servicio en sus ventas a los consumidores.El comunicado explica que los precios máximos se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016.Se comenzará con un sólo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes.A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria.El integrante de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, comentó que se debe observar si la frontera seguirá manejando la homologación de precios para no perder competitividad.El Gobierno Federal debe mantener a la frontera Norte bajo el esquema de homologación, subrayó, donde existe una liberación de precios a favor de la competitividad.Insistió en que la Federación no ha declarado si persistirá este esquema y mientras no se haga un señalamiento puntual se seguirá en el limbo.Sobre los incrementos en los precios de los combustibles, dijo que en el resto del país se tendrá un ejercicio similar al existente en la Frontera Norte con incrementos y decrementos.“Es una dinámica con que la que el Gobierno Federal busca salvaguardar sus ingresos”, expresó.Esto se hará mediante el impuesto dado a cada litro, por lo que el precio final será de acuerdo a la suma del costo de la materia prima o molécula y el de los costos directos e indirectos.En este rubro encajan los traslados, la logística, la distribución y administración, agregó.