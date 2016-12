Llegan cobijas a damnificados

MEXICALI, Baja California(GH)

Las donaciones de los lectores de LA CRÓNICA, llegaron hasta las personas que aún no se reponen de la devastadora inundación en la colonia Esperanza, luego de que colapsó una tubería el pasado mes de noviembre.



Algunas familias comentaron que recuperaron sus viviendas, sin embargo hay otras que apenas están volviendo a sus hogares, por lo que no cuentan con muebles o cobijas para mitigar el frío que aumenta con la humedad que dejó la inundación.



Tal es el caso de Guadalupe Berrones, quien perdió al 100% una parte de su casa que se derrumbó, además de que los muebles quedaron en condiciones inservibles, hasta la fecha sigue limpiando los estragos de la inundación.



Aclaró que tiene decepción de las autoridades que en este caso pertenecen a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), pues dijo que ya le sentenciaron que no van a cubrir todas las pérdidas.



“Hicieron un emplaste alrededor de la casa, pero me dejaron sin piso, no sé ahora que arreglen la calle, no quieren reconstruirme la casa porque no me quieren dar lo que corresponde”, mencionó doña Guadalupe.



En su casa vive ella, su hijo y nieto, aclaró que la casa es muy fría por la humedad, lo que ha provocado que prolifere su alergia, la cual ha padecido por más de tres semanas, aclaró.



Berrones es una mujer de la tercera edad, vive en la calzada Independencia, en la casa del número 428, volvió desde hace tres semanas, pero aun necesita ayuda para recuperar su calidad de vida.



Por otra parte, René Gutiérrez, residente de la colonia Esperanza, agradeció el donativo de cobijas, explicando que sí se perdieron muchos cobertores, ropa y colchones tras la inundación.



“Acuérdese que el agua pasa y los daños no se reflejan luego luego, nuestra casa es de cartón de yeso, el agua hizo de las suyas, ahora le pegas con el codo y se cae la pared, la humedad provoca que esté más frío”, comentó José Francisco Gutiérrez.



Petra Rodríguez fue beneficiada con los cobertores, también vive en la colonia esperanza sin energía eléctrica y con goteras en su techo, lo cual vuelve más difícil la crianza de sus seis hijos, ella vive en la calle Ciudad Victoria, número 1700.



Comida fue el deseo de doña María Esther Patiño, después de recibir el donativo del Cobertón Navideño, quien no puede caminar y le es difícil obtener recurso para sobrevivir, ella vive en el callejón Yucatán y Tampico en la casa 399.



“Ahora sí voy a poder dormir calientito, muchas gracias, ahorita ando todo tullido y no puedo andar, ni trabajar, pero bueno tan siquiera se acordaron de mí, de verdad qué bonito”, comentó alegre don Isidro Díaz Flores, un pepenador de más de 70 años.



Aunque preocupado porque no tiene alimento para sus cuatro perros, Isidro mostró una actitud agradecida con quienes le hicieron llegar las cobijas con las que se cubrirá del frío invierno, él reside en el callejón Sinaloa, esquina con Alvarado.