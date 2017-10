Lo importante es como afrontas los problemas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los problemas siempre estarán en la vida, pero lo importante es cómo los afrontas y te conviertes en una mejor persona, fue el mensaje de Consuelo Duval. La actriz y comediante, ofreció una presentación en Foro Eleva con el tema siempre hay un consuelo” donde utilizó su vida personal la cual la desnudó para llevar un mensaje de superación personal.



Lo primero que hizo fue conectar con su público, al decir que no le gustan las apariencias y se quitó los zapatos de tacón, porque dijo que no los utiliza. A lo largo de su ponencia, narró la situación de la muerte de su madre cuando tenía dos años de edad, afrontar la vida con dos hijos como madre soltera y la muerte de su padre a manos del cáncer.



“Algo que aprendí fue que cuando no sabes que hacer, mejor no hagas nada, y cambia la actitud”, comentó. En la vida la actitud determina muchas acciones y forma de ser de la persona, y ejemplificó que su padre le enseñaba que muchas personas le pueden decir “pendeja” pero solo si te enojaba por la palabra es que se convertía en una. Las risas fueron el hilo conductor de las anécdotas reales de su vida con las moralejas y la picardía de la comedia.



Para finalizar enlistó varios consejos para un cambio de actitud en la vida. Como buscar el equilibrio, pensar y vivir en forma positiva, no tomarse la vida tan en serio, pedir ayuda porque nadie puede solo.



Vivir el presente, jugar y explorar el lado creativo de cada uno, nunca compararse y pasar tiempo con tus seres queridos.