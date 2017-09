Elegirán nuevo presidente del Ieebc

MEXICALI, Baja California(GH)

Este viernes, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del Instituto Nacional Electoral (INE) elegirá al nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc).



La vocal ejecutiva del INE en el Estado, María Luisa Flores Huerta, informó que mañana a las 7:00 horas se llevará a cabo una sesión extraordinaria de esta Comisión.



Se presentará el proyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la designación del Consejero Presidente del OPLE de Baja California, indicó.



Son 9 aspirantes los que participaron en la etapa final, de los cuales fueron tres mujeres: Olga Viridiana Maciel Sánchez, Rosa María Geraldo Venegas y Ayerim Guadalupe Magallón Granados.



En el caso de los hombres, los aspirantes fueron Pablo Beltrán Herrera, Paul Francisco Burruel Campos y Clemente Custodio Ramos Mendoza.



También estaban los ex consejeros electorales Jaime Vargas Flores, Jorge Alberto Aranda Miranda y el ex magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc), Armando Bejarano Calderas.



Flores Huerta afirmó que el nuevo Presidente tendrá un reto fundamental: lograr que la ciudadanía se empodere, participe y se vuelva activa.



Señaló que se tiene que transmitir el mensaje de que la participación ciudadana y las decisiones públicas son de ellos.



Aunque no habrá elecciones locales en el 2018, el trabajo de fortalecimiento que se realice durante el próximo año tendrá un impacto directo en el proceso electoral local que iniciará en septiembre del próximo año.



Además, debe lograr trabajar y coordinarse con las autoridades electorales sin ninguna dificultad, añadió la funcionaria electoral.