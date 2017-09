30% de portadores de VIH no lo saben

MEXICALI, Baja California(GH)

En Baja California se estima que hay un poco más de 10 mil personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), pero sólo el 70% está diagnosticado, el resto lo ignora.



El 98% de las transmisiones son por relaciones sexuales, se han detectado a 260 personas en lo que va del año, Baja California está en el top ten con más contagiados posicionando en el séptimo lugar a nivel nacional.



Así lo informó Jorge Guillermo Gaxiola, responsable estatal del Programa VIH SIDA e Infecciones de transmisión sexual, contextualizando que en México se estima que hay 210 mil personas con VIH, el 65% lo sabe, sólo 135 mil tienen acceso al tratamiento.



Reveló que al año se contagiaron 10 mil personas a nivel nacional, es decir que diariamente 30 personas adquieren la enfermedad, según los datos del experto Gaxiola.



Esto lo señaló en el marco de la reactivación del Consejo Estatal sobre SIDA, ya que había caído en el abandono por cinco años, con el fin de efectuar las estrategias y objetivos que consisten en reducir la tasa de incidencia.



“Lo hacemos porque hay que reducir las detecciones que van de 350 a 400 por año, además de eliminar la incidencia de transmisión de madre a hijo, hasta el momento no se han registrado”, señaló.



“Hay 3 mil 439 pacientes hasta el corte de ayer, en la plataforma Salvar, todos estos reciben tratamiento dentro de la Secretaría de Salud, han muerto del 2004 a la fecha por sida 990 personas”, aclaró el jefe del programa.



Los grupos vulnerables, señaló que son hombres que tiene sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas, el 98% se infectó por relaciones sexuales, el 2% fue de madre a hijo y adicciones.



Mayormente el rango de edad afectado es el grupo productivo, de los 20 a los 45 años, El método más eficaz para prevenir la enfermedad es utilizar condón, añadió el experto en VIH.



“El padecimiento como tal está contenido, pero no por eso vamos a bajar los brazos, no es como el año 2005 que era una pandemia total desbordada”, comunicó el funcionario de salud.





BC EN SÉPTIMO LUGAR



Comunicó que Baja California está en el séptimo lugar a nivel nacional, por debajo de Veracruz, Ciudad de México, Estado México, Guerrero y Quintana Roo.



Lo atribuyó a la migración, sin embargo no han detectado a ningún migrante con VIH, declaró, pero están trabajando con un diagnóstico de salud del VIH y la tuberculosis.