Llaman a dar un valor agregado

MEXICALI, Baja California(GH)

La Fundación Index organizó un evento para emprender un programa en beneficio de la salud de las familias de los trabajadores, trayendo al doctor César Lozano, siendo esta una de las actividades parte aguas de la asociación.



El famoso locutor impartió la conferencia “Una vida con valor agregado” en presencia de aproximadamente 500 personas, quienes entre risas reflexionaron sobre la importancia de dar un extra en cada acción emprendida.



La directora de Responsabilidad Social del Comité de la Fundación Index, Celida Pelayo, señaló que el evento es para dar a conocer el programa “Uni- dos”, el cual busca abastecer algunos servicios médicos que el seguro social no cubre.



Lozano hizo hincapié en que hay tres tipos de personas, la que vive, gente que sobrevive y gente con valor agregado, a lo largo de la conferencia describió cada uno de los perfiles de estas personas.



El médico cirujano, exhortó entre los principales tópicos de su charla a que cada día se trate de mejorar un 1%, a no ser tímido en ningún aspecto de la vida, ser congruentes de lo que se dice y lo que se piensa, y tratar a la gente como te gusta que te traten.



“Estoy feliz de estar en Mexicali, para que la gente se ubique como vive, se

sobrevive, otras es sólo vivir, pero hay que vivir con gusto con el plus, estoy feliz de que la fundación haga el evento en beneficio social”, comentó Lozano.



Salvador Maese, presidente de Index, contextualizó al inició del evento que el organismo concentra 122 empresas maquiladoras, durante 50 años han sostenido la industria en Mexicali.



Señaló que se busca beneficiar a las familias de los 70 mil trabajadores, con la intención de ser más incluyentes, con igualdad de oportunidades laborales, hasta el momento, precisó que hay diez empresas de las mejores para trabajar en todo México.



La razón por la que decidieron gestionar la conferencia de César Lozano, se debe a que es una persona que se ha dedicado a impulsar el desarrollo personal, que es afín a las políticas de Index, de siempre dar ese valor agregado, es decir el extra, declaró Pelayo.



“No sólo debemos de ir y trabajar, hay que hacerlo con compromiso, dar más de lo que nos toca para beneficiar a la sociedad, hay mucho por hacer ya que apenas tenemos nueve meses”, comunicó Pelayo.



Entre los servicios médicos a gestionar se buscará entregar prótesis, aparatos auditivos, apararos ortopédicos o tratamientos muy especializados, con el programa se busca dar fondos para complementar los servicios en el seguro social.



Proyectó que la fundación se abrirá para que se afilien las empresas a la fundación, además están trabajando con la asociación civil, Cadenas de Ayuda, para distribuir los apoyos y también se les destinarán recursos a sus causas.