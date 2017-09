Piden cerveceros artesanales una hora más para venta de producto

MEXICALI, Baja California(GH)

Una ampliación de una hora en la venta de cerveza artesanal fue solicitada por los productores de ese producto ante diputados y regidores de Mexicali.



Pedro Alejandro de Lara García, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales, detalló que la venta termina a las 23:30 horas para cerrar los negocios a las 00:00 horas.



Solicitan que se amplíe el corte de venta a las 00:30 horas para cerrar los locales a la 01:00 horas. Afirmaron que no hay consumo en exceso, que la cerveza artesanal está atrayendo turismo de San Diego e incluso de San Francisco.



Los comensales, dijeron los productores, consumen en promedio tres cervezas como máximo y permanecen entre 60 a 90 minutos en los locales y no hay consumo inmoderado de alcohol.



Ramiro Paz Hernández, presidente del Consejo de Alcoholes, detalló que tienen permiso de venta hasta la medianoche porque están bajo el criterio de restaurantes bares.



La opción es cambiar de giro a bares o café cantantes, porque reformar la ley y reglamentos implica otorgar ampliación de horario a todos los sectores y giros.



Ronaldo Díaz Lerma, subdirector de Operaciones y Seguimientos del municipio, detalló que pagar horas extras es incosteable para los pequeños negocios por su valor de 7 mil pesos por hora.



Aunque afirmó que existen en promedio quince establecimientos que cada fin de semana pagan hasta dos horas extras y algunos bares nocturnos cierran hasta las 5:00 de la madrugada.



La autoridad municipal revisa que acaten el reglamento, pero confirmó que no tienen la capacidad de personal para revisar que los clientes no terminen con alta ingesta de alcohol. El acuerdo final fue reanudar la mesa de negociación para el 30 de octubre.