Abandonados se sienten comerciantes de la Zona Centro

(GH)

Como causa de la falta de visitantes y clientes, señalan el crecimiento de otros centros comerciales, la inseguridad y el descontrol de la población indigente que merodea el área.Mediante un sondeo, algunos locatarios expresaron ala situación que se vive en el Primer Cuadro de la ciudad.Desde hace 30 años, don Felipe y doña Luisa viven de las ganancias que les deja un puesto de bolsas, mochilas y mercancía variada, ubicado en la calle Altamirano.Ambos refirieron que en años pasados era mucha la gente que acudía a hacer sus compras, principalmente de ropa y calzado, a los comercios del Centro. La afluencia empezó a cambiar con la llegada y reubicación de tiendas departamentales.“¿Cómo va a venir la gente si ya hay Plaza Galerías, Nuevo Mexicali, o Cachanilla? Allá está fresquesito, ¿A qué viene aquí la gente? Allá pueden quedarse todo el día, hay de todo, ahí es donde está lleno”, comentó don Felipe.Desde que existen otras opciones, el Centro de la ciudad ha sido rezagado. “Ya no es Centro Histórico, ya es centro abandonado, y si hay un poco de gente es por la gente que pasa al otro lado”, consideró.Doña Luisa comentó que negocios como el suyo se sostienen gracias a la lealtad de clientes que año con año los buscan, por aprecio y consideración.De no ser así, habrían corrido la misma suerte que los vecinos que han tenido que cerrar sus locales, expresó.José Luis Gil, trabajador de una tienda de ropa.Empleados de otros establecimientos de la zona reconocieron que elementos de la Policía Municipal realizan rondines de vigilancia, y en varias ocasiones han impedido ilícitos.Nohemí, dependienta de una tienda de ropa, comentó que hace un mes, un sujeto violó el candado de la cortina de aluminio durante la noche, ingresando a robar. “Los policías andaban vigilando, ellos se dieron cuenta, lo esperaron afuera y lo detuvieron”, narró.Sin embargo, algunos refirieron que además de dar mala imagen, la presencia de personas con problema de adicciones y en indigencia ahuyenta a los visitantes, e incluso vulnera su seguridad.Nos sentimos no seguras, a mí me amenazaron que me iban a matar. Fue un indigente. Como están en mal estado, nos gritan que nos van a matar, nos asustan, creemos que sí nos pueden llegar a hacer algún daño, no nada más gritarnos”, compartieron Yazmín y Mary, meseras de un restaurante de la zona.Doña Luisa, contó que cotidianamente es testigo de actos delictivos. “Aunque no nos roban con amagos, con violencia, aquí uno ve mucho tipo de robos, y sí siguen habiendo, aunque traigan vigilancia o patrullen”.“Aquí roban, desde el muchachito que agarra algo del puesto, que se lo mete a la bolsa, hasta asaltos a la gente que va caminando. También se ve mucho el robo de carros, de todos, sigue habiendo, eso también espanta a la gente”, expuso.Nohemí Valdivia, trabajadora de una tienda de ropa.Ayudar a las personas que lo necesitan para que no deambulen en malas condiciones por las calles del Centro, podría ayudar a que reciba más visitantes.“Pues hay mucho tecolín, mucho malviviente, por eso la gente no viene. Hace falta que los retiren”, opinó José Luis, vendedor de ropa.“Lo que hace falta es que haya más negocios, más atractivos. Es difícil, donde remodelaron junto a la Catedral, según que se iban a poner negocios con facilidades, más barata ‘la luz’”.“Pero no se ha hecho nada o están muy lentos. Cambian gobiernos, pero sentimos que cualquier color que entre, aquí no se va a mejorar. Hace falta más interés”, puntualizó don Felipe.Felipe González, trabajador de la zona Centro.