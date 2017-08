Sin pagar impuestos 29% de empresas

MEXICALI, Baja California(GH)

Las empresas están obligadas a pagar el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (Isrtp) al Poder Ejecutivo, sin embargo el 29% son omisas al mandato que en parte se destina a la seguridad, educación, guarderías y desarrollo económico.



El Isrtp está contemplado en la Ley de Hacienda del Estado y en la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal, donde se estipula una tasa del 2.43% a los pagos a empleados de empresarios.



Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), declaró que es un impuesto importante ya que el 29% corresponde a los Ayuntamientos.



Hay una distinción dependiendo del número de empleados, en caso de que sean menor a 25 se paga el impuesto trimestralmente, una empresa con mayor número debe de pagar al mes, detalló el subsecretario.



El padrón de contribuyentes de empresas grandes es de 4 mil 418, las empresas chicas (con menos de 25 empleados), son 46 mil 551, dando un total de 50 mil 969 empresas registradas en el Estado.



Las empresas están distribuidas de la siguiente manera, en Mexicali son 13 mil 635, en Tijuana 27 mil 630, en Ensenada 7 mil 105, en Tecate 1 mil 327 y en Rosarito 1 mil 272.



Durante el primer semestre del año 2017 se ha recaudado un total de 1 mil 258.2 millones de pesos, sin embargo hay un porcentaje de contribuyentes que no han cumplido con el pago del impuesto, aseveró el subsecretario Rodríguez.



Esto significa que hay un porcentaje de cumplimiento de las empresas chicas de un 65% y de empresas grandes de un 77%, es decir que entre todas las empresas en la formalidad sólo el 71% ha hecho sus pagos de impuestos.



Mientras que el 29% de las empresas en el Estado, sigue laborando en la irregularidad, al no canalizar el pago del Isrtp a las arcas del Gobierno estatal.



La cifra es similar a la del año 2016, ya que el 66.5% de las empresas pequeñas pagaron, el 76.5% de las empresas grandes cumplieron con el impuesto, dando un total del 71.5% de cumplimiento en pago.



A estos empresarios incumplidos se les notifica a través de procedimientos administrativos, en caso de no cumplir se hacen acreedores a recargos y multas, informó el funcionario del Estado.



Aseguró que con estos 1 mil 258.2 millones pesos, llevan un ritmo superior a lo que en el 2016 sucedió, ya que en todo el año se recaudaron 2 mil 005.9 millones de pesos, aclaro el subsecretario.



Añadió que para detectar a las empresas que no están haciendo sus pagos, están haciendo un peinado de calles con el fin de invitarlos a registrarse en la formalidad y den las aportaciones legales.



“Siempre habrá contribuyentes que pudieran ser omisos con la obligación, por eso cruzamos información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y así identificamos potenciales contribuyentes incumplidos”, declaró Rodríguez.



El beneficio de que haya más contribuciones es que el estado tenga mayores participaciones de lo que se recauda en la Federación, además de un ambiente de legalidad, aseguró Rodríguez.