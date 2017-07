Causan lluvias pérdidas por 80 mdp en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Cada vez que llueve se pierden 80 millones de pesos en pavimento, redes, tiempos muertos y otras afectaciones, con esta premisa el Gobierno del Estado justificó la necesidad de la construcción de pluviales que costarán 3 mil millones de pesos.



El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sidue), Manuel Guevara Morales, comentó que a través de una Asociación Público Privada (APP), obtendrán la inversión en pluviales, que esperan inicie en menos de un año.



“Cada vez que llueve la gente por ejemplo de Pueblo Nuevo, destapa las alcantarillas, el agua se va por el drenaje sanitario, al que se le mete lodo, se seca y hace daños a la infraestructura con repercusiones monetarias”, ejemplificó.



En Mexicali pronto iniciarán los pluviales, hay un plan general en el que apoyó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual se desarrollará por toda la ciudad, desde la zona Este, Río Nuevo y las zonas inundables, declaró Guevara.



La obra tiene un costo de 3 mil millones, por lo pronto hay una cantidad de recursos para empezar las obras gracias a un fidecomiso con el que cuenta la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) de 50 millones de pesos.



“Calculamos que se pierden alrededor de 80 millones de pesos entre pavimentos, tiempos muertos, horas de producción; Mexicali es la única ciudad que tiene un 5% de la tarifa del agua para pluviales, en Tijuana no existe”, aclaró.



Ese 5% que se le carga a la tarifa del comercio y a la industria (no a las viviendas), significa alrededor de 50 millones de pesos anuales, en seis años son 300 millones de pesos, explicó Guevara.



“Cada seis años podrían hacer un paquete de 300 millones de pesos y poco a poco ir corrigiendo los pluviales hasta que llegamos a 3 mil, entonces Mexicali estará listo para cualquier lluvia”, comentó.



Todo el pluvial de Mexicali llega al Río Nuevo y termina en el Salton Sea en Estados Unidos, pero previamente hizo daños por toda la ciudad, aseveró el servidor público del Estado.



La Sidue pretende solucionar esta situación con una APP, ya que nunca tendrán 3 mil millones de pesos fiscales, debe ser a través de una fórmula con una fuente de pago, aseveró.



Además se hará otro pluvial con la APP, ya hay una empresa ganadora y está en proceso de todos los trámites bancarios, pero están revisando el perfil de la que quedó en segundo lugar.



El vidrio y Agualeguas



Las dos colonias más socorridas ante una lluvia relativamente intensa, son el Vidrio y Agualeguas, lo que las ha posicionado como una de las zonas de mayor riesgo en la capital, incluso se consideró la reubicación de sus habitantes.



Explicó que si se instalan las compuertas en el complejo lagunar, como parte de la infraestructura proyectada, se controlaría el flujo de agua en las horas pico de la lluvia y las dos colonias no correrían el riesgo de inundarse.



“Con esta inversión no tendríamos que reubicar la colonia El Vidrio y Agualeguas, el objetivo de la Sidue es que termináramos en el sexenio con toda la inversión”, señaló el funcionario.