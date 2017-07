Existe mucha rotación de choferes: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Municipal de Transporte (Simutra) conoce a los operadores de taxi que hay en Mexicali y es necesario actuar para que la rotación de los conductores sea menor a la actual, afirmó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El director del Simutra respondió a las afirmaciones de la dirigencia de la Liga de Choferes de Mexicali acerca de que la dependencia desconocía quiénes son las personas que operaban las unidades de taxi en Mexicali.



No se desconoce, indicó, Simutra tiene registrados a los operadores pero debe actualizar constantemente sus registros dado el propio movimiento de los conductores.



Se tiene que consolidar este registro y lograr tener las fotografías de los operadores como propone la Liga de Choferes, agregó.



Dijo que se está llevando a cabo el trabajo de actualización, de manera particular cuando los conductores acuden a hacer la revisión mecánica de las unidades.



Es una labor que ya se había platicado con la dirigencia de la Liga de Choferes de Mexicali, en donde se debe trabajar de manera conjunta en la actualización de dicho registro.



Añadió que las rotaciones de taxistas entre las empresas hacen compleja la labor del Simutra y por eso el registro que se tiene actualmente debe ser actualizado de manera constante.



Estos movimientos son muy fuertes y se tiene que ser preciso en el control de conductores para no tener un documento inservible al no estar actualizado, agregó.



Afecta certificación



Los movimientos de choferes generan algunos problemas al Sistema, afirmó, porque se están brindando diversas capacitaciones a los operadores.



Como se quiere llegar a un esquema de certificación con los operadores al acumular varios cursos y que tengan un registro, al haber demasiadas rotaciones se pierde el seguimiento a estos cursos.