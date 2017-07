Son inimputables niños menores de 12 años, señala Subprocuradora

MEXICALI, Baja California(GH)

La ley establece que los menores de 12 años que cometen algún delito no alcanzan ningún tipo de internamiento ni se judicializan bajo ninguna circunstancia, por lo tanto estos menores son canalizados al DIF Estatal.



Diana Asunción Pérez Álvarez, subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali, explicó los procedimientos que realizan cuando llegan menores que cometen alguna conducta de tipo sexual, canalizados por el Ministerio Público de Adolescentes.



La Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali, canaliza a esos niños a programas de terapia y psicología que van encaminados a atender la situación de cada involucrado.



“También conocemos el entorno y dinámica familiar con el fin de brindar y canalizar dichos programas de apoyos para que estos niños puedan recibir las herramientas tanto ellos como los padres”, puntualizó la subprocuradora.



En cuanto a retirar a los niños del hogar cuando éstos son los agresores sexuales, Pérez Álvarez dijo que no en todos los casos se sustrae al menor del entorno familiar.



“No necesariamente, esto es en base de una investigación que se hace a través del área de trabajo social, y más que nada es orientar a los padres.



“Pero si derivado de esa investigación se detecta algún indicador de vulneración de derechos, entonces ya procedemos conforme a eso.



“Se le da un tratamiento psicológico siempre y cuando, el núcleo familiar en el que se encuentra sea el núcleo adecuado”, explicó.



Por otro lado, precisó, para que el niño regrese a su entorno familiar, las condiciones en las que vivía deben de cambiar, por lo que la dependencia realiza un procedimiento de reintegración, donde a los papás les practican la valoración psicológica.



“Cuando se detectan indicadores de riesgo, situaciones nocivas, tanto para la salud de los niños o que existan situaciones que comprometan la integridad tanto física como psicológica del niño”, mencionó Pérez Álvarez.



Asimismo establecen un plan de restitución de derechos, que es donde se analizan los derechos que fueron vulnerados de esos niños, desde su derecho de identidad hasta el de vivir una vida libre de violencia.



Además canalizan a los padres en donde les permitan a ellos obtener las herramientas para que su hijo pueda ser reintegrado y éste se desarrolle en un núcleo sano.



Dijo que aproximadamente el periodo es de 2 a 3 meses, sin embargo depende de la situación de cada menor.



Pérez Álvarez señaló que hasta el día de hoy no han atendido a menores siendo agresores sexuales, sin embargo en situación de víctimas van entre 15 a 20 niños en Mexicali.



Por último, indicó que la cantidad del año pasado ha sido similar, puesto que el motivo de ingreso por un delito o por una situación de tipo sexual no es la más elevada en comparación con otros motivos de ingreso.



Siendo la omisión de cuidado, el mayor número de ingresos que tiene el sistema DIF Estatal.