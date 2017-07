Bitcoin es un arma de 2 filos

MEXICALI, Baja California(GH)

La moneda virtual de nombre Bitcoin, ha repuntado en su apreciación a un 100% tan sólo en un año, sin embargo esto se debe a especulaciones de inversionistas, por lo que su desplome podría llegar pronto.



El experto economista, Enrique Rovirosa Miramoentes, explicó que según los expertos, no se recomienda invertir en la moneda Bitcoin, ya que resulta riesgoso, pero eso dependerá del umbral de pérdida para cada persona.



“Hay gente que decide hacer inversiones tanto de renta fija como renta variable, en este caso el Bitcoin se trata en una inversión de tipo variable, puesto que sufre apreciaciones y depreciaciones como cualquier moneda o divisa, pero virtual”, detalló.



Esta moneda sirve para cierto tipo de operaciones, afirmó que es cierto que ha pasado por una apreciación muy fuerte a partir del mes de marzo, calificando su surgimiento como espectacular.



“Vale casi el doble de lo que valía hace un año, pero esto es una situación muy particular que algunos consideran que se trata de una burbuja, similar a las operaciones de la hipotecarias”, explicó Rovirosa.



Los analistas de riesgo dicen que invertir en Bitcoin en estos momentos es riesgoso debido a que el aumento de su valor se debe a fuerzas especulativas, por lo que no se recomienda.



“En un momento dado así como subió puede caerse, en estos momentos podría perder lo que invirtió”, señaló el economista.



Hay muchas operaciones que se pueden hacer con instrumentos de renta variable menos riesgosas, como las de tipo bancario, hay instituciones que se dedican al manejo de inversión financiera, donde ellos buscan alternativas y hacen una mezcla adecuada.



“Para invertir en una renta variable, lo mejor es que la persona tuviera arriba de un millón de pesos o también alguien con menos cantidad, buscando el mayor rendimiento posible, pero lo mejor sería un instrumento de renta fija”, precisó.



Además de Bitcoin, también se pueden hacer inversiones en el mercado de divisas como el forex o el mercado petrolero, entre otros, pero eso depende de la capacidad de ahorro y del nivel de aversión al riesgo de las persona.



Recomendó acudir con un asesor financiero y de inversiones, pero tomar en cuenta que los instrumentos de renta variable siempre representan riesgos.



Rovirosa insistió en que hay que buscar una combinación en la que si se llega a perder el capital invertido, no venga a provocar una crisis económica personal.



Agregó que una ventaja o desventaja será el plazo en que se pretende recuperar la inversión, entre más largo se puede invertir más dinero más dinero, puesto que se mitiga en mayor medida el riesgo.



“Bitcoin es una de varias monedas de tipo virtual, las cuales tienen un auge porque los inversionistas ven la posibilidad de tener un alto rendimiento”, comunicó el economista.



Además se le suma que la economía global presenta una mayor compra en línea, como el Bitcoin se acepta como moneda de pago en algunas plataformas como Amazon, le da mayor participación de mercado, sin embargo sigue siendo una fracción pequeña.