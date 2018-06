¡Atentos estas vacaciones! Recomiendan tomar precaución en la compra de tiempos compartidos

MEXICALI, Baja California(GH)

En Mexicali la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha registrado fraudes de entre 50 mil y 100 mil pesos en compra de tiempos compartidos a empresas fraudulentas.



Las estafas relacionadas a la venta de tiempos compartidos son un problema en lugares como Mexicali, donde estas empresas ofrecen promociones en sitios turísticos como Cancún, Mazatlán y Baja California Sur, muy alejados de la capital del Estado.



Así lo señaló la subdelegada de Profeco en Mexicali, Rosa Isela Dávalos Méndez, quien señaló que en muchas ocasiones este tipo de empresas hacen sus presentaciones en hoteles y restaurantes, ofreciendo lugares o promociones que en realidad no existen.



“Tenemos muchas quejas de lugares que vienen, que te ofrecen eso y que no hay un lugar realmente, porque no existen esas direcciones o no existen esas promociones” explicó.



Otra práctica común de estas empresas, señaló, es que piden los datos de la tarjeta de crédito de los interesados y cargan la cantidad completa, en lugar de en pagos como se ofrece de forma inicial.



Cuando se da aviso a las Profeco locales, es usual que estas confirmen que la dirección otorgada por este tipo de empresas es falsa.



Durante este año Profeco Mexicali ofreció dos asesorías por este tipo de situaciones, aunque en años anteriores se reportaron más casos.



“La sugerencia es si te ofrecen lugares que no son conocidos, otro tipo de hoteles que no los manejan aquí, evita ir a un hotel o un restaurante donde te ofrezcan esto y no puedas ver si es un tema seguro” señaló Dávalos Méndez.



Además, recordó que es importante tener cuidado con promociones encontradas en redes sociales o empresas que no tienen un sitio de Internet seguro con fotografías del lugar que están ofreciendo.



La funcionaria recomendó evitar acudir a este tipo de presentaciones en restaurantes y hoteles, dado que es mejor que este tipo de tiempos compartidos se hagan directamente en el hotel que ofrece el servicio, en páginas oficiales o en el propio sitio vacacional, pues muchas empresas utilizan la distancia y el desconocimiento de los proveedores para realizar este tipo de fraudes.