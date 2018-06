Veda Electoral: Cero quejas de funcionarios que hayan flagelado la ley

MEXICALI, Baja California(GH)

El periodo de campaña acabó y la veda continua para que el ciudadano reflexione su voto, en este periodo no se ha interpuesto una sola queja de funcionarios que hayan flagelado la ley que les prohíbe hacer pronunciamientos o usos de los recursos de gobierno con fines partidistas.



Desde que inició el proceso electoral hubo una instrucción precisa a través a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), comentó el Secretario General de Gobierno (SGG), Francisco Rueda Gómez.



La SCTG es la dependencia responsable de salvaguardar que se cumpla le la ley en materia de restricción del uso y manejo de los de los recursos públicos para fines político partidistas.



Hubo una instrucción precisa en tres aspectos, la primera, la prohibición del uso de recursos financieros, es decir, ni un solo pesos desviado para fines políticos partidistas, comentó Rueda.



Ni recursos financieros, ni recursos materiales de gobierno se pueden utilizar para actos proselitistas, desde un celular, una hoja de papel, hasta vehículos, además, ni un minuto de los servidores públicos puede utilizarse en campaña, salvo las excepciones que marque la ley, como los domingos y los días de descanso.



“Hasta el día de hoy, no hay una sola situación que amerite una sanción, hay una vigilancia permanente de la autoridad de la contraloría y no hay una sola situación que ponga en entre dicho esto, se ha cumplido”, explicó.



En caso de identificar a un funcionario público del Gobierno del Estado realizando actos políticos de manera ilegal, puede interponer una queja a través del portal http://cge.bajacalifornia.gob.mx.