Inicia el cruce de combustible por vía férrea a Baja California

TIJUANA, Baja California(GH)

Por primera vez en su historia, se importó de Estados Unidos a Tijuana un cargamento de combustible a través del ferrocarril de la ciudad, lo que generará un ahorro de 35% en los gastos de transportación de este tipo de productos, indicó el director general de Baja California Railroad (BJRR), Roberto Romandía Tamayo.



Agregó que esta disminución en los costos se reflejará, a mediano plazo, en el precio final al consumidor de la región.



“Esto es uno de los avances que se han dado con la reforma energética, falta bastante por realizar, hay mucha incertidumbre en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre las leyes del juego, sin embargo este es el principio y lo vemos muy bien. 75 años sin una reforma de este tipo, no la vamos a poder ver cristalizada en tan poco tiempo”, comentó.



Con relación del primer cargamento de combustible importado, detalló que fue mayor a los 300 mil galones de Diesel en 10 carrotanques con capacidad entre 30 y 32 galones provenientes de Texas y con destino a los municipios de Baja California.



El producto se distribuirá a nivel local, añadió, aunque no reveló, por motivos de confidencialidad, quiénes fueron los compradores.



“Decidimos empezar con el diesel porque no vemos la claridad necesaria con la gasolina, otra de las cuestiones que ha obstaculizado el desarrollo de la reforma son los impuestos”, subrayó.



Precio al consumidor

Ante el impacto que pueda tener en los precios finales de la gasolina, Romandía Tamayo explicó que eso dependerá de las marcas, pues en la liberación y competencia de precios no hay un precio fijo, sin embargo el transporte y los impuestos son los mayores puntos que influyen en el precio y con el potencial ahorro podría servir como solución a los altos precios que se registran en el Estado.



La empresa estima que estos cruces se hagan una vez cada 15 días y que a finales de julio puedan comenzar a importar también gasolina, que es la principal necesidad de la ciudadanía.



El director señaló que el almacenamiento es menor a 5 días cuando el mínimo para un Estado es de un mes.



Además, añadió, estos cruces tendrán como un beneficio colateral el medio ambiente, pues cada carrotanque equivale a cuatro tractocamiones que no estarán contaminando en los cruces o carreteras.



En Tecate estará la planta de almacenamiento



El siguiente proyecto de BJRR será la construcción de una central de almacenamiento en Tecate con capacidad para 63 millones de litro y esto comenzaría a finales de este año, reveló el director de la empresa.



“El negocio de negocios será la central de almacenamiento, ahorita de la única parte que suministramos es Rosarito y solo tiene el 30% de la capacidad de almacenamiento, pero eso es casi nada para las necesidades que tenemos en nuestro estado, por eso es tan necesario la construcción de diferentes centrales de almacenamientos para abaratar el costo e insisto, dar el espiritu de la reforma constitucional”, puntualizó Roberto Romandía Tamayo.



No dio mayores detalles acerca donde podría ser la ubicación de la próxima central de almacenamiento, sin embargo afirmó que se están trabajando soluciones para generar precios competitivos de combustibles en la frontera.