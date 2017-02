Homenaje a Chaplin

MEXICALI, Baja California(GH)

En febrero dió inicio el ciclo de cine de “Charles Spencer Chaplin: La comedia humana del siglo XX”, en esa ciudad.



El ciclo de proyecciones es coordinado por Fernando García Rivas conocido "cinéfilo", columnista y autor de reseñas de películas.



Todas las funciones se realizan a las 18:00 horas los viernes de marzo y abril con admisión completamente libre.





Cineclub dedicado a Charles Chaplin, coordinado por Fernando García Rivas





Lugar: Biblioteca Pública Central Estatal.



Fechas:



Marzo



10 “La quimera del oro” (The gold rush, 1925)

17 "El circo” (The circus, 1928)

24“Luces de la ciudad” (City lights, 1931)

31 "Tiempos modernos” (Modern times, 1936)

7 de abril "El gran dictador” (The great dictator, 1940)

Todas las funciones serán realizadas en la Sala de Usos Múltiples, la entrada es libre.