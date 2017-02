Faltan dos frentes fríos en esta temporada invernal

MEXICALI, Baja California(GH)

Las precipitaciones en Baja California seguirán presentándose por unas semanas más, debido a que la temporada invernal no ha concluido y faltan dos frentes fríos por desarrollarse, informó el capitán René Salvador Rosado.



El secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil explicó que las lluvias que se han presentado de manera recurrente durante las últimas semanas en la entidad tienen que ver con la temporada invernal.



No obstante, afirmó que son condiciones atípicas y que son resultado de los choques frontales de humedad que provienen del Norte del Continente.



Estas masas bajan por la zona costera del Océano Pacífico y están golpeando fuerte el estado de Oregon en Estados Unidos y ciudades importantes de California como San Francisco, Los Ángeles y San Diego.



Por ende, la Zona Costa de Baja California es la que está siendo principalmente afectada por estas precipitaciones.



Declaró que aún faltan dos frentes fríos por desarrollarse durante la temporada y que traerán lluvias, pero probablemente con el cambio de estación las condiciones climatológicas mejoren.



Agregó que el pronóstico de lluvias para el lunes en la Zona Costa era de una precipitación total acumulada de hasta 75 milímetros de agua, cifra muy delicada para aquellos cuatro municipios.



La razón de esta preocupación tiene que ver con las condiciones de los suelos, los cuales están totalmente anegados y ya no pueden absorber más agua, por eso pudieran existir severas complicaciones, dijo.



Señaló que para Mexicali existía una probabilidad de lluvia del 70% durante el lunes, pero presentándose de manera ligera y llegando a acumular una precipitación de hasta 5 milímetros de lluvia.



Para este martes las condiciones mejorarán, presentándose nublados bajos pero sin probabilidad de lluvias en el Municipio, añadió.