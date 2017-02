Solicitan mayor participación ciudadana en sistema anticorrupción

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Estatal Anticorrupción debe tener un fiscal autónomo y mayor participación de la ciudadanía con voz y voto en las decisiones, fueron las coincidencias de abogados y organismos en el primer foro de análisis del proyecto.



Ante la propuesta de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jonathan Díaz Castro se pronunció en contra.



El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Mexicali dijo que no es necesario porque la secretaría es prevención del delito y la procuraduría el combate a la corrupción.



Pedro Ariel Mendívil García, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Abogados de Baja California también afirmó que la tendencia es por no fusionar ambas dependencias.



Además en tema de la creación del fiscal anticorrupción, propuso crear una comisión mixta para su designación porque el fiscal debe tener autonomía jurídica, orgánica y patrimonial.



Debe ser ciudadano, con solvencia moral, no un político y sin acciones de “cacería de brujas” por carácter particular o partidista, especificó.



Elvira Luna Pineda, presidenta de la Barra Estatal de Abogadas comentó que el sistema anticorrupción debe garantizar la transparencia y honestidad en el gasto del recurso público, y que la participación ciudadana tenga voz y voto.



Ignacio Carpio, presidente del comité Avanza sin Tranza reiteró que el fiscal debe ser designado por la ciudadanía y no por el Poder Ejecutivo.



Además que la participación ciudadana debe tener un equilibrio entre gobierno y la ciudadanía y agregó que no es benéfico que se fusionen la SSPE y la PGJE.



La fecha límite para generarse el dictamen y aprobarse en el pleno por mayoría calificada es el próximo 18 de julio del presente año.



El fuero



Jorge Armando Vásquez, presidente del Poder Judicial en el Estado afirmó estar a favor de la eliminación del fuero constitucional pero con excepciones.



“No tengo inconveniente que desaparezca el fuero pero hay que precisar que no trastoque la función judicial como con los juzgadores, porque resuelven y a una de las partes no le asiste la razón y pierde y puede generar que quiera atacar la decisión a través de una denuncia penal…”.



“Eso se pretende proteger, para mantener una libre decisión de los juzgados y la toma de decisiones no se vean presionadas, por eso estoy de acuerdo si desaparece el fuero, sólo hay que hacer ajustes en la ley, que el fuero en el desempeño jurisdiccional no se cambie, con esas excepciones”, puntualizó.