Pabellón de carnes será la novedad en AgroBaja

MEXICALI, Baja California(GH)

El pabellón de las carnes será la novedad en AgroBaja a realizarse el próximo 2, 3 y 4 de marzo donde no se contempla inauguración protocolaria, ni la presencia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, informó el presidente del patronato.



Manuel Hernández Gabilondo declaró que la más importante feria agropecuaria y de pesca del Noroeste del País, es organizada por una asociación civil configurada por productores del campo que tienen el objetivo de promover el Estado y el Valle de Mexicali.



Ante la posibilidad de un bloqueo en las instalaciones por parte de los productores y manifestantes que mantienen un plantón en Centro Cívico, dijo que tienen el derecho de expresarse pero no el derecho de hacerle daño a AgroBaja.



“No estará el Gobernador, se informó que estará en la Ciudad de México, que la cordura y el entendimiento los haga ver que un bloqueo es de daño a Baja California y a nosotros mismos que estamos en la industria”, comentó.



Ante un posible bloqueo, explicó que será la autoridad de seguridad pública quien tomará medidas y no el patronato.



En la edición del 2016 donde un grupo de trigueros se manifestaron, ocasionaron dificultad para que los expositores regresaran en el 2017.



“Se les garantizó que no habría incidentes similares y volver a tener uno complicaría volver a convencer a los expositores que viene de México, Estados Unidos y Europa”, comentó.



Hernández Gabilondo agregó que no habrá ningún anuncio formal por Sagarpa o alguna dependencia federal o estatal sobre nuevos programas o apoyos financieros al campo, como era una tradición en las inauguraciones.



Para la actual edición se contará con California como Estado invitado, socio comercial con el cual existen negocios en un 90% de los productos que genera el campo en la entidad como los granos, algodón, hortalizas, vinos, mariscos, entre otros.



En el pabellón de las carnes se contará con la presencia de las marcas Bonaprime, Don Fileto, Famoso, Carnes Valenzuela, Rancho el Tío y Carnes Rocha.



En total existirán 700 expositores a los largo de los pabellones en un horario de las 10:00 horas hasta las 21:00 horas, recordando que los accesos se cierran a las 18:00 horas, informó Yahaira Meza Guerrero, directora del patronato de AgroBaja.



Costo boletos



Adulto 150 pesos



Adultos mayores, personas con discapacidad y productores



- Gratis



Jueves y viernes

Niños de 6 años a 12 años

- 50 pesos



Sábado

Niños de 12 años a 15 años

- 50 pesos



Menores de 12 años entran gratis