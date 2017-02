Dona joven 160 mil semillas de árbol para reforestación

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el fin de purificar el medio ambiente y embellecer la ciudad, el joven Gustavo Rodríguez Galaviz,Todo nació de una visita de los amigos extranjeros de Gustavo, quienes dijeron un comentario que lo hizo reflexionar,, mencionó.“No supe qué contestarles, la realidad es que Mexicali está sucio, contaminado y casi no tiene vegetación, por muy buena que sea su gente, fue ahí que me hirió el comentario y decidí hacer algo al respecto”, expresó.Gustavo es estudiante de matemáticas en la Universidad de San Diego, en un proyecto de ecología, se encontró con el árbol kiri, el cual es famoso por sus propiedades para purificar la atmósfera y absorber los contaminantes de la tierra.Se contactó con quince universidades y preparatorias del sector privado y público en Mexicali, quienes desde el ámbito académico realizarán el trabajo para la germinación de la semilla y después su plantación en comunidades.El árbol kiri emite mayores cantidades de oxígeno que otros árboles.“Ellos harán una investigación académica, lo necesario para lograr que se adapte, pues lleva un proceso, pero no es imposible porque en Texas, hay un condiciones similares y lograron que se adaptara”, señaló Gustavo.En una primera etapa los árboles se plantarán en las escuelas que colaboren, pero se pretende llegar a todas las comunidades y el Valle de Mexicali, para dar un mejor aspecto y mejorar la calidad del medio ambiente.Las semillas las mandó traer de Nueva York, el árbol puede crecer hasta 27 metros de altura, con sus hojas y flores violetas, absorbe diez veces más rápido el dióxido de carbono que la mayoría de las plantas y regresa fertilidad a las tierras casi estériles, precisó.Explicó que su abuela fue quien le fomentó el amor y cuidado a la naturaleza, pues su casa siempre está llena de vida por las plantas ornamentales y los árboles que ha plantado y cultivado.Finalmente exhortó a la comunidad e instituciones a que se acerquen a través de su Facebook, para brindarles las semillas del árbol kiri, sobre todo en estas fechas que son las ideales para la germinación y reforestación.