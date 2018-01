Alza de precios es parte de "la ruta" al libre mercado: SE

MEXICALI, Baja California(GH)

La eliminación de subsidios en energéticos y el alza en los precios de algunos productos forman parte de la ruta a la consolidación de las condiciones del libre mercado en el país, justificó el delegado de Economía en Baja California, Rufo Ibarra Batista.



El representante de la Secretaría de Economía en el estado señaló que los aumentos a diversos productos registrados en los últimos meses se deben a la política económica que se ha trabajado en el país, que busca como finalidad alcanzar las condiciones del libre mercado.



“En la medida de que la oferta y la demanda sean realmente los ingredientes que vayan definiendo la estabilidad de precios, en esa medida México va a crecer mucho más sólido” afirmó el funcionario “y todo el aspecto que viene bajo, el aspecto salarial, se irá mejorando constantemente”



En la medida en que este libre mercado se empiece a desarrollar, se esperaría alcanzar un crecimiento mayor para beneficio del país.



Si bien admitió que los incrementos a productos básicos provocan un “dolor y costo adicional” a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, Ibarra Batista aseveró que la eliminación de subsidios que históricamente eran mantenidos por el gobierno federal es una práctica necesaria para el desarrollo económico.



“Tu no puedes estar en una economía soportando subsidios como ha sido toda la vida en la gasolina, la electricidad y el gas; esa economía no es cierta, tarde que temprano va a tronar” indicó “poco a poco hay que ir enfrentando la realidad de los modelos económicos”



Las reglas del libre comercio llevarían finalmente a la necesidad de incrementar también los salarios de los trabajadores, aunque estos ajustes no se realizarán de la noche a la mañana y deberán hacerse con extremo cuidado.



De esta manera, aseguró el delegado, poco a poco el país y sus habitantes se ajustarían a una economía más real y sustentable que derivará en una mejor calidad de vida.