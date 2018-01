Promete Anaya recuperar la paz en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Cuando Acción Nacional gane la presidencia regresará el apoyo por parte del Gobierno Federal a Baja California para atacar la inseguridad, aseguró el precandidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés.



“Cuando ganemos volverá haber apoyo total en Baja California, juntos vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en Tijuana y todo el Estado”, declaró durante su gira realizada ayer en Tijuana.



La inseguridad y violencia, dijo, no es tema exclusivo de la frontera, ya que se ha visto un incremento en dicho tema en las 30 entidades federativas.



Culpó al actual sexenio priista de no asumir su responsabilidad en materia de seguridad, ya que en 2017 se registraron las cifras más altas de homicidios dolosos en México.



El muro fronterizo

En otro punto, aseguró que México no pagará por el muro fronterizo que pretende construir el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien ha asegurado que sin la construcción del muro no habrá acuerdo en relación con los “dreamers” y con el Tratado de Libre Comercio.



“Le debe quedar claro al presidente de los Estados Unidos que México no va pagar un solo centavo de ese muro, nosotros aspiramos a una relación de respeto y tiene que ser mutuo así lo vamos a exigir”, expresó.



Se buscará entablar diálogo con las autoridades estadounidenses, añadió, pero este deberá ser respetuoso, firme y con dignidad.



“Así como a ellos les preocupa la migración ilegal a nosotros nos preocupa el tráfico de armas, y la demanda de droga de Estados Unidos, estoy convencido que un diálogo puede ser de provecho siempre y cuando se lleva acabo con respeto”, manifestó.



Un régimen fiscal especial

Ante la militancia del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el aspirante a la Presidencia de la República prometió un régimen fiscal especial para Baja California con el objetivo de volverlo más competitivo.



“No se ha entendido la condición fronteriza y las particularidades del Estado, no entienden que aquí económicamente no se compite nada más con los estados vecinos de la República, sino con San Diego, el condado más rico del estado más rico del país más rico del planeta”, indicó.



Por lo que también trabajará en el tema Impuesto al Valor Agregado que afectó a la frontera la pasar del 11 al 16%.



Prioridades para el país

Dijo que tiene seis prioridades en las que buscará trabajar como lo son combatir la corrupción, acabar con la pobreza extrema, la impunidad, una economía creciente, recuperar con dignidad el lugar de México en el mundo, y recuperar la paz y la tranquilidad.