Fiscalizará INE gastos en redes sociales

MEXICALI, Baja California(GH)

Con las reformas aprobadas al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), se comenzará a revisar los gastos realizados en redes sociales, afirmó Eduardo Gurza Curiel.



El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE brindó una conferencia ante representantes de los distintos órganos electorales del Estado, dirigiéndose específicamente a las reformas en la materia fiscalizadora.



Señaló que dentro de los cambios aprobados al Reglamento de Fiscalización el pasado mes de diciembre por parte del INE, destaca el referente a las redes sociales.



Comentó que durante el proceso electoral pasado, la Unidad a su cargo pudo identificar alrededor de 1 mil candidatos con un perfil en Facebook.



En los análisis, encontraron que alrededor de 80 compraron publicidad en esta red social.



Al hacer el monitoreo y no encontrar estos pagos en los informes de contabilidad, se tuvo que cuestionar a los partidos y candidatos al respecto.



La respuesta otorgada fue que estas acciones fueron realizadas por la agencia de publicidad contratada para el manejo de redes sociales.



No obstante, en las facturas de publicidad entregadas no se dejaba claro la contratación de propagada, ya que se entregaba un monto total y no un desglose de las actividades realizadas.



Con la Reforma, a partir de este año las agencias o los propios candidatos tendrán que especificar lo que contratan por redes sociales para poder fiscalizar adecuadamente.



Notificación electrónica



Gurza Curiel manifestó que la notificación electrónica será otra de las novedades que se implementarán a partir de este año en materia de fiscalización electoral.

Esto se hace para poder localizar a todo precandidato o candidato, principalmente a los independientes, al momento de hacerles algún requerimiento.



Puso el ejemplo de lo ocurrido en Oaxaca durante el proceso electoral pasado, donde se registraron más de 1 mil precandidatos pero 600 no presentaron sus informes debidamente.

Lo que sucede a los precandidatos al no presentar los informes de gastos en los tiempos debidos es que no tienen derecho a ser candidatos y les afecta en las dos siguientes elecciones.



Se tuvo que tomar dos días extras para poder notificar a los 600 precandidatos para no violar su garantía de audiencia, explicó.



Indicó que durante el proceso electoral 2014-2015, la falta de entrega del informe de operaciones trajo consigo que a varios precandidatos no se les entregara la candidatura.



Sin embargo, al interponerse impugnaciones en los tribunales electorales se decidió dar reversa a esta determinación, argumentando la falta de notificación y derecho de audiencia a los afectados.



Sanciones



Gurza Curiel explicó que la fiscalización debe de concluir antes de la calificación de la elección y por ello en las reformas se hizo la implementación de la contabilidad en línea.



“Con esto se podrá fiscalizar todos los días lo que están haciendo tanto los partidos políticos como los candidatos independientes”, afirmó.



Esto servirá para presentar información al Tribunal Electoral para los efectos en que pudiera haber una causal de nulidad de elección.



Las causales de nulidad de una elección referentes a la Fiscalización del gasto son tres: Rebasar los topes de gasto de campaña, recibir recurso del crimen organizado y la contratación de tiempos en radios y televisión.



Por estas situaciones es que se debe de hacer una fiscalización diaria sobre lo que está sucediendo y las formas en que están gastando los institutos políticos, añadió el funcionario electoral.



Indicó que durante el proceso electoral 2015-2016, se fiscalizó a alrededor de 7 mil candidatos a lo largo de la República Mexicana.



Se pronostica que para el proceso electoral 2018 se tengan a cerca de 30 mil candidatos participando y lo más importante es que a cada uno de ellos se le estará fiscalizando, puntualizó.