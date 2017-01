Gente de Morena inmiscuida en plantones: Rueda Gómez

MEXICALI, Baja California(GH)

Militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se han detectado dentro de los bloqueos que mantienen obstruidos los accesos a los edificios de gobierno, afirmó Francisco Rueda Gómez.



Las declaraciones del secretario general de Gobierno, fueron respaldadas por el diputado Alejandro Arregui Ibarra, quien confirmó la detección de partidos políticos en las manifestaciones y plantón.



“Hay que decirlo así, tal como es, en las manifestaciones y bloqueos hay equipo inventariado por ese partido político, no juzgamos la participación de los partidos políticos…”.



“Los partidos políticos nacen para abanderar causas sociales, pero cuando hay una manifestación ciudadana y nacida de la sociedad con marchas y cuando prevalecen intereses partidistas se enrarece y enturbia un reclamo auténtico ciudadano”, declaró Rueda Gómez.



El secretario reafirmó que el Estado entablará diálogo con todas las expresiones ciudadanas y políticas.



“A pesar de que haya partidos políticos tratando de llevar agua a sus molinos, el Gobernador reitera la voluntad de recibirlos, escucharlos y atender punto por punto de las demandas que consideren sean justas, sólo pedimos como gobierno que liberen las puertas para que los ciudadanos reciban sus servicios”, puntualizó.



Manifestantes no acceden a reunión



El Gobierno del Estado ofreció una reunión de diálogo con la presencia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pero los manifestantes no confirmaron su presencia, explicó Rueda Gómez.



El secretario general de Gobierno precisó que los manifestantes analizaron durante todo el día el aceptar la reunión, pero nunca contestaron.