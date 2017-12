Joven migrante huyó de su familia por golpes

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin un hogar, con una familia que lo golpeaba y en medio de una Navidad sin regalo, fue como Jesús Moisés pasa las fechas decembrinas como migrante en Mexicali.



A sus 21 años de edad, el joven de baja estatura pero con sonrisa en el rostro, junta esfuerzo y coraje para mantenerse en una tierra donde no conoce ni a gente, ni lugares, según refirió.



Originario de Acapulco, Jesús decidió abandonar su casa porque vivía en un hogar con desintegración familiar y su madrastra lo agredía físicamente.



Emprendió hace un año el viaje por alcanzar el sueño americano, pero desde hace dos meses que llegó a Mexicali y el muro fronterizo lo detuvo.



“Está muy difícil, voy a tratar de conseguir un trabajo o regresar a mi tierra, porque lo más difícil fue encontrar gente mala, mafia, quienes me quisieron privar de mi libertad y además me han robado mis pertenencias aquí…”



“Yo busco poder trabajar y regresar, en estas fechas es difícil, quisiera estar con mi familia pero no puedo porque hay muchos problemas, maltratos y golpes, pero he conocido gente que me tendió la mano –en Acapulco-”, narró.



Jesús concluyó diciendo que tiene miedo por no conocer la ciudad, ni a gente en la capital de Baja California.



El joven aprovechó para distraerse un poco con una posada gratuita que se realizó en el Centro Histórico.



Donde 400 personas en su mayoría hombres, convivieron al son de las cumbias y rock de los sesentas en vivo, comer pavo alcaparrado y recibir una sudadera o cobija.



La posada fue organizada por el diputado Jorge Eugenio Núñez con apoyo del Grupo de los Renegados y asociaciones civiles que ofrecieron corte de cabello gratuito.