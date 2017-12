El sistema de la Estación Municipal de Monitoreo fue rebasada por mala calidad del aire

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante los días 24 y 25 de diciembre, los valores de contaminación en el ambiente superaron los 300 AQI (Índice de Calidad del Aire), el máximo valor marcado por la Estación Municipal de Monitoreo de la Calidad del Aire (EMMCA).



Luis Flores Solís, director de Protección al Ambiente de Mexicali, anteriormente había comentado a medios de comunicación que la falta de información por parte de la Estación de Monitoreo se debió a una falta de conectividad producida por un cambio de ubicación.



Sin embargo, admitió que durante Nochebuena y Navidad los fallos en el equipo se debieron a que su sistema de medición fue rebasado por los valores de calidad del aire.



“El equipo prácticamente no estuvo funcionando el día 24 por la tarde y el 25, esto se debe a que el mismo equipo tiene un sistema de seguridad en que cuando los niveles exceden automáticamente se bloquea” aseguró “pero sigue leyendo”



De acuerdo a las mediciones del EMMCA, a las23:00 horas del día 24 de diciembre se registró un valor de 264 en partículas suspendidas PM 10, lo cual equivale a una clasificación de “Muy dañina para la Salud” en la tabla de valores del Ayuntamiento.



Durante los días 25 y 26 los valores emitidos marcan cifras acompañadas por una “m”, que representa que los datos son inválidos debido a que estos exceden la capacidad de medición de la Estación.



“Llegamos al nivel máximo, por eso el sistema se bloqueo, pero pudieron haber sido valores mucho mayores” puntualizó.



Por otra parte, señaló que el problema de las quemas y el uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año es un tema principalmente cultural que debe comenzar a cambiarse, puesto que la situación que vive el municipio actualmente vuelve esta forma celebrar sumamente perjudicial para el medio ambiente.



“Estamos pasando por un proceso de transición, donde todos debemos adoptar estas medidas y hacerlas propias, pero eso nos va a costar un tiempo” admitió.



Flores Solís instó a las autoridades municipales a trabajar para brindar mayor educación ambiental a la población y a endurecer las sanciones relacionadas a este tipo de faltas, aún en contra de la población misma.



QUEMAS NO ESTÁN PROHIBIDAS



A pesar de que representan un grave problema para el ambiente en Mexicali, Flores Solís confirmó que en ninguno de los reglamentos municipales se prohíbe específicamente la realización de quemas o fogatas, por lo que hacerlas no es ilegal, aunque se debe contar con permiso de las autoridades.



“No esta prohibido hacer fogatas, lo que esta prohibido es que se haga sin ningún control” explicó.



De acuerdo a lo que comentó el director de Protección al Ambiente, el reglamento municipal dispone que previo a la realización de la quema de materiales se debe dar aviso a la autoridad ambiental, aunque esta práctica no es realizada por la mayoría de la población.



DECOMISOS



Por otra parte, el funcionario recordó que todavía siguen vigentes los operativos iniciados por el Ayuntamiento de Mexicali el pasado 11 de diciembre, en los cuales participan 6 elementos de la Dirección de Protección al Ambiente como la Policía Municipal, Dirección de Bomberos, Protección Civil y Comercio Ambulante.



Como resultado de estos operativos, Flores Solís informó que al día de ayer se tienen confiscados alrededor de 6 toneladas de leña y cerca de 90 kilogramos de material pirotécnico, aunque dijo desconocer si se aplicaron sanciones.



Asimismo, resaltó que estos operativos serán reforzados para este fin de semana, cuando se lleven a cabo los festejos de Año Nuevo.