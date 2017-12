Se va Partido Peninsular y deja deuda de cinco mdp

TIJUANA, Baja California(GH)

El Partido Peninsular de las Californias (PPC) desapareció y dejó deudas por más de 5 millones de pesos, por lo cual la autoridad electoral comenzó a rematar sus bienes para pagar a sus acreedores.



De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado, el PPC tiene 25 cuentas pendientes por liquidar, por conceptos como Salarios y Asimilable a salarios, en los que debe a ocho personas la cantidad de 520 mil 406 pesos con 54 centavos.



Mientras que por el concepto de Obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) existe un adeudo de 322 mil 987 pesos con 8 centavos.



Además la cantidad de 3 millones 554 mil 728 pesos con 36 centavos al Instituto Nacional Electoral (INE) por sanciones administrativas económicas.



También por los servicios de imprenta, contaduría, telefonía, de agua a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cantidad de un millón 76 mil 176 pesos con 52 centavos.



En total las deudas del PPC ascienden a 5 millones 464 mil 298 pesos con 50 centavos.



En el documento, señalan que las personas que consideren les asiste un derecho y no estén incluidas tienen hasta 30 días hábiles a partir del 22 de diciembre para presentar una solicitud de reconocimiento de crédito.



Para ello deben presentar los siguientes requisitos: Nombre completo, firma y domicilio del acreedor; la cuantía del crédito; las condiciones y términos del crédito, entre ellas, el tipo de documento que lo acredite en original o copia, y datos que identifiquen (cualquier procedimiento administrativo, laboral o judicial, que se haya iniciado).



Deberán presentarlo en días y horarios hábiles del Instituto Estatal de Baja California en la ciudad de Mexicali.



Dicho partido perdió su registro legal el pasado 4 de mayo de 2017 y fue fundado el 30 de junio de 2015, con el lema de “Por la renovación y el cambio de Baja California”, por Luis Felipe Ledezma Gil, ex regidor del 21 Ayuntamiento de Tijuana.



Se buscó a Ledezma Gil para un comentario al respecto, sin embargo, al cierre de la edición no se obtuvo una respuesta.