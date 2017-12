Monitor estatal de aire estaba descompuesto en contingencia

MEXICALI, Baja California(GH)

La causa por la que el monitor estatal de Mexicali no arrojó datos durante la contingencia ambiental del 25 de diciembre se debió a una falla técnica, reveló el jefe del Departamento de Aire de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).



Raúl Tovar explicó que los detectores funcionan con unas cintas donde se almacenan las partículas, una de éstas se rompió o se terminó, en el tiempo que se hace el cambio se tarda más de dos horas en volver estabilizarse.



La estación de monitoreo ubicada en la escuela Cobach es la que tuvo fallas desde el 24 de diciembre, la cual es operada a través de la EPA (Protección Ambiental de Estados Unidos), añadió.



La falla de la Estación de Calidad de Aire activa en la página provocó que se vaya a la máxima lectura, aseguró que se corrigió el aparato y se encuentra operando con normalidad en la actualidad.



Aclaró que para el Año Nuevo se esperan también altos niveles de contaminación, enviarán un boletín para informar a la población de las condiciones y riesgos de exponerse a la polución.



“Cuando hay un evento especial, y que seguramente va a ocurrir (en Año Nuevo), se va a enviar un boletín extra en algún momento del día”, prometió el servidor público del Gobierno del Estado.



A la fecha, el Estado no tiene un comité de contingencia ambiental, esto es parte de la labor encomendada al comité núcleo del Pro-Aire, sin esta comitiva las autoridades implicadas no están obligadas a activarse en el momento crítico, para mitigar los riesgos de una contingencia ambiental, según información de la SPA.



“Hay que educar a la población de que la contaminación es un problema real, antes de generar una alerta”, abundó.



TRES DÍAS CON MALA CALIDAD DEL AIRE



Desde el sábado 23 la calidad del aire ya estaba en un nivel rojo, permaneciendo el mismo ambiente dañino el 24 y el lunes 25 de diciembre, explicó que estas condiciones se generaron por la baja temperatura y la falta de viento.



El humo de la leña y cohetes se quedaron suspendidos en el cielo, con el frío descendieron, provocando una tóxica inversión térmica, según los datos de la dependencia ambiental.



El gran problema son las partículas suspendidas de 2.5 micras, al ser tan finas es fácil que ingresen a las vías respiratorias, causando daños de salud en la población, comentó el representante de la SPA.



Las condiciones de baja humedad, nula lluvia, poco viento y el frío van a prevalecer en Año Nuevo, por lo que aceptó que no hay un buen augurio para el Año Nuevo.



El director de Planeación y Política Ambiental de la SPA, Margarito Quintero Núñez, llamó a que no hagan quema de ningún tipo de material, además de mantener los automóviles afinados.



Precisó que hay doce estaciones de monitoreo de la calidad de aire, las cuales están en operación, para el arranque del siguiente año espera que la totalidad cuente con analizadores de CO2, ozono y monóxido de carbono.