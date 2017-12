Estación municipal de monitoreo del aire falló por falta de conectividad

MEXICALI, Baja California(GH)

De acuerdo con la escala ICA (Índice de Calidad del Aire), a partir de los 200 puntos, el aire se considera muy dañino para la salud.



Durante los días 24 y 25 de diciembre, la capital del Estado alcanzó los 500 puntos ICA, rebasando la capacidad de medición de monitoreo local, y representando un ambiente excesivamente nocivo para la salud.



Gracias a la cercanía geográfica que esta ciudad mantiene con Calexico, California, EU, y a su servicio de monitoreo vía Internet Imperial Valley Air Quality, pudo obtenerse la puntuación de calidad del aire, que de este lado de la frontera no estaba disponible.



Mientras que los californianos fueron alertados de no realizar actividades físicas al aire libre, ni exponerse al ambiente de no ser estrictamente necesario, la mayoría de los mexicalenses desconocía la gravedad de la situación.



La Estación Municipal de Monitoreo de Calidad del Aire (Emmca) no emite datos desde el pasado 22 de diciembre, debido a una falla de conectividad producida por un cambio de ubicación, que la mantuvo fuera de funcionamiento durante la crítica jornada de Nochebuena y Navidad.



La falta de conectividad obedece a un cambio de ubicación de la Emmca, señaló Luis Flores Solís, titular de la Dirección de Protección al Ambiente de Mexicali.



“Hicimos un cambio. Regularmente cuando la movemos de un sitio a otro la estación pierde conectividad.



Esto se nos juntó con que tenemos pendiente un mantenimiento que no se le ha podido dar, porque la empresa proveedora está en el interior del País”.



Dijo que será el próximo miércoles, 48 horas después de concluida la contingencia, cuando la paramunicipal a su cargo, junto con la Dirección de Bomberos y de Seguridad Pública, den a conocer un balance preliminar del operativo que mantienen para evitar la quema y decomisar material pirotécnico.