Cohetes provocan amputación y lesión en navidad

MEXICALI, Baja California(GH)

El saldo navideño no fue blanco, ya que dos personas sufrieron lesiones por el mal uso de fuegos artificiales, provocando la amputación de dos dedos, según el Hospital General de Mexicali (HGM).



El director del HGM, Caleb Cienfuegos Rascón, detalló que el primer lesionado se trató de un joven de 22 años, que llegó a urgencias la noche del 24 con una severa lesión en la palma de la mano, quien fue dado de alta sin mayores complicaciones.



El segundo caso, mencionó el titular del nosocomio, fue un varón de 26 años, quien fue atendido en el servicio de Urgencias el 25 de diciembre, con severos daños en el dedo anular y meñique.



Ambos dedos estaban tan afectados que fue necesario amputarlos, Cienfuegos hizo un llamado a la prevención, con el fin de que no se presenten más casos lamentables en la víspera de Año Nuevo y el 1 de enero.



“Lamentablemente la persona se retiró de manera voluntaria, pero esos dedos no tienen reparación, se pierde la sustancia, los tendones, es muy compleja su reposición”, abundó.



Por otra parte, la persona del 25 que tuvo una herida en la palma de la mano por los fuegos artificiales, tiene más probabilidades de recuperar la movilidad, añadió.



El mismo día 24 de diciembre fue canalizado un hombre al área de urgencias, luego de ser atropellado, para su buena fortuna fue dado de alta, informó el experto en salud.



El día de Navidad se registraron otros dos pacientes derivados de un accidente vial, ambos salieron ilesos, pero fueron revisados por el personal médico.



Sin embargo, la historia cambió ese 25 de diciembre cuando fue trasladado un hombre de 52 años, quien falleció luego de ser arrollado por un automóvil, abundó el director del nosocomio