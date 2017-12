Alertan por estafadores que venden lentes

MEXICALI, Baja California(GH)

Parte de la población se automedica lentes o acude a sitios donde no hay un experto en optometría que indique qué tipo de lentes se requieren, desencadenando una serie repercusiones en la vista.



Efraín Castellanos Bahena, presidente del colegio de Optometristas de Baja California, explicó que se está dando en gran medida la venta de lentes en tianguis o de puerta en puerta, por gente que no tiene una preparación profesional.



“Si tienes un paciente que le pusieron lentes y ve nítido, él asume que está bien, pero te das cuenta que tiene glaucoma, o un problema que no le diagnosticaron y provoca una hemorragia en la retina, entre otras afectaciones”, declaró.



Un problema que se ha venido agudizando son los lentes de contacto, los cuales deben de estar regidos por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sin embargo, se pueden encontrar en los tianguis y en las redes sociales.



No es suficiente que los lentes de contacto, tengan la graduación correcta, deben estar adaptados a la fisiología del ojo, o causará infecciones, erosiones y ulceras, que podrían derivar en cuestiones más graves.