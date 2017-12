Reforma fiscal de EU impactará a mediano y largo plazo

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de que la reforma fiscal de los Estados Unidos entrará en vigor a partir del 2018, ésta no tendría efectos inmediatos en el País, aseguró el economista Enrique Rovirosa.



Por el contrario, a mediano y largo plazo los cambios en la legislación estadounidense implicarían una modificación sustancial al esquema fiscal, lo que traería cambios para todos los países relacionados económicamente con el país norteamericano.



“Inicialmente el impacto va a ser mínimo, pero conforme pasen los años puede ser un factor determinante en la llegada de nuevas inversiones al país”, aseguró.



A pesar de que miembros de la Iniciativa Privada ya han comenzado a alzar la voz para hacer una revisión a las leyes fiscales del País, el economista expresó sus dudas ante la posibilidad de que las autoridades mexicanas realicen modificaciones al esquema fiscal.



“Yo no lo veo factible, primero porque el Presidente se comprometió con la reforma fiscal de Luis Videgaray a no modificar las tasas, el segundo factor que me dice que es prácticamente imposible hacerlo es el hecho de que 2018 es un año electoral en México”, resaltó.



De acuerdo a lo que señaló Rovirosa, una reducción del impuesto para el sector empresarial implicaría la necesidad de una compensación a través de la elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una política que no resultaría atractiva tanto para la administración saliente como para la que resulte ganadora en el próximo proceso electoral.



POCOS EFECTOS A CORTO PLAZO



Por otra parte, aunque es cierto que la reforma fiscal de los Estados Unidos, que incluye entre otras medidas la reducción de las tasas de impuestos del 35% al 21% para las empresas, afectaría la competitividad fiscal de



México, el experto señaló que los efectos de dicho cambio en las empresas extranjeras radicadas en el país no se verían de forma inmediata.



“No tiene efectos nocivos de inmediato, siempre hay un periodo de gestación para que las medidas que se adoptan tengan efectos”, explicó.



A corto plazo, continúo el economista, no se verían cambios significativos en la relación entre México, dado que en muchos casos los proyectos de inversión son programados a largo plazo, por lo que resulta poco probable que sufran grandes modificaciones ante las nuevas disposiciones fiscales de los Estados Unidos.