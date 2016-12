Diputados podrían interponer controversia constitucional

MEXICALI, Baja California(GH)

El servicio del agua debe ser administrado por los municipios y analizan con otras fuerzas políticas la posibilidad de interponer una controversia constitucional contra la ley el agua, comentó Jorge Eugenio Núñez Lozano.



El diputado del PBC, afirmó que la política de su partido, es regionalizar y municipalizar ciertos temas, entre ellos el servicio del agua.



La ley del agua es posiblemente privatizadora, por lo cual analizan la posibilidad de unirse con el partido Morena y el senador Marco Antonio Blásquez Salinas para interponer el recurso de controversia constitucional.



“Nos preocupa que la ley a los 90 días de no pagar se corte el agua al 100” a un ciudadano, para empezar puede estar en contra de la constitución pero a parte es por cuestión de criterio…”



“En Mexicali en verano la situación es crítica y no puede estar en ley corte del agua, pedimos que se bajara a comisiones para hacer una ley más congruente y justa y no la que se hizo a quema ropa a corto tiempo”, comentó.



Más detalles en la edición impresa.