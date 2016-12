Anuncian recortes de personal en el Ayuntamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

MANTIENEN EL DAP

Sin presupuesto etiquetado para aumento salarial a burócratas en 2017 y en análisis el recorte de bases y personal de confianza en la reingeniería municipal, fue el programa anunciado por el Alcalde.Gustavo Sánchez Vásquez presentó el presupuesto de egresos del próximo año que contempla una reducción de 188 millones de pesos en el gasto corriente.Los ajustes serán en materiales y suministros, gasolina, servicios generales como telefonía, consumo de agua, electricidad, se reducen los subsidios a las paramunicipales.Recorte en gastos de muebles e inmuebles, no habrá compra de nuevos autos, excepto patrullas.El total de recorte al gasto corriente es del 22%, informó el Alcalde.Además se aplicará un recorte del 20% en los sueldos y dietas del Alcalde y regidores que representa un ahorro de 2.5 millones de pesos anuales.Para cargos de directores, subdirectores y jefes de área no se aplicarán aumentos de sueldos en el 2017.Los gastos de las partidas sociales en Cabildo, ya no serán discrecionales, anunció el Alcalde, al explicar que ahora los cheques dejarán de salir a nombre de los regidores y deberán de ser cobrados directamente por los beneficiados y todos expedidos por tesorería.La bolsa de apoyo social de los regidores se recorta de 80 mil a 40 mil pesos.Por ingresos propios se aplicarán 70 millones de pesos para obras públicas que se incrementarán hasta llegar a 300 millones de pesos con fondos federales. Sánchez Vásquez hizo un llamado a la comunidad a pagar el predial que se transformarán en obras para la ciudad.Destacó que actualmente el 42% de la población no paga el Impuesto Predial, por lo cual en enero se emitirá un decreto de convocación de deuda para quien tenga dos o hasta cinco años de retraso.También anunció que atacarán el rezago de 43 mil casas abandonadas en la ciudad, que en coordinación con los bancos e Infonavit, buscarán los remates y embargos porque de predial adeudan dichas viviendas más de 20 millones de pesos.Sobre la propuesta del Sector Empresarial de reducirse la nómina en un 5% anual durante los próximos tres años, el Alcalde dijo no estar de acuerdo con el porcentaje propuesto.“Una cosa es lo que se quiera y otra lo que se puede”, puntualizó.El Impuesto al Alumbrado Público (DAP) se mantendrá porque es vital para las finanzas del Ayuntamiento, dijo el Alcalde.Ya que se ingresan 79 millones de pesos de dicho cobro, para hacer frente al pago anual de 120 millones de pesos por consumo de electricidad en el alumbrado público.“Pedimos la solidaridad de las personas, porque el impuesto representa 50 centavos por cada casa en el servicios de alumbrado mercurial”, comentó.También se informó que en enero se emitirá un programa de descuentos para abatir el rezago de pago del predial que asciende a más de mil millones de pesos.Para quienes deban predial del 2012, se aplicará un descuento del 80% del impuestos, del 70% para quien adeude el año 2013, del 60% quien deba el 2014 y del 40% para quien tenga pendiente el pago del 2015.