Aprueban obra de seguridad entre protestas

MEXICALI, Baja California(GH)

Entre gritos, insultos y sombrerazos el Congreso del Estado aprobó el dictamen 94 que comprende el inicio del proceso de licitación para construir e instalar un Centro de Control Comando Comunicación Cómputo y Calidad (C5i).



La iniciativa fue promovida por el Gobierno del Estado desde el año 2016, donde se financiaba a través de una Asociación Público Privada (APP), posteriormente cancelaron el procedimiento para emprenderlo como prestación de servicios.



En la lectura del dictamen, la diputada Irais Vázquez Aguiar, explicó que no se trata de la aprobación de su construcción, sino de la luz verde a iniciar una licitación en donde empresas deberán concursar para entablar un contrato y realizarlo.



El descontento de los manifestantes gira en torno a que la prestación de servicios implica un contrato plurianual. Comprende un pago por parte del Gobierno del Estado, por 69 millones de pesos al año, por aproximadamente 20 años.



El dictamen se aprobó con 18 votos a favor, seis en contra y una abstención, por lo que legalmente fue aprobado.



Previo a la votación el diputado Catalino Zavala Márquez del partido Morena, pidió que se eliminara del orden del día la votación pata el dictamen 94, bajo el argumento de que nunca le hicieron llegar la viabilidad financiera del proyecto.



Un momento de dimes y diretes provocaron las exigencias de Zavala, al punto de levantarse y con gritos y señalamientos enfrentó al presidente de la mesa directiva Edgar Benjamín Gómez Macías, así también con el diputado Raúl Castañeda Pomposo.



Finalmente la diputada Vázquez le informó a Catalino que ya le había hecho llegar el documento a través de “whatsapp”, a lo que él le contestó que dicho documento carecía de mucha información, aun así, prosiguieron a votar la iniciativa.



Los diputados que votaron en contra fueron Catalino Zavala Márquez de Morena, Víctor Morán Hernández de Morena, Luis Moreno Hernández, del PES; Jorge Núñez Lozano, del PBC; Bernardo Padilla Muñoz, del PRI, y Miguel Osuna Millán, del PAN.



A pesar de que los argumentos previos a la revelación del voto de Job Montoya Gaxiola, aparentaban una afinidad al proyecto, argumentó que en efecto había carencia de documentación, por lo que se abstuvo de votar.



Los manifestantes de Mexicali Resiste pasaron al recinto de forma pacífica, tomaron sus lugares y levantaron desde antes de iniciar la sesión, pancartas alusivas al rechazo del C5i y las APPs.



Durante gran parte del evento estuvieron gritando a los diputados que se mostraban a favor del proyecto, numerosos reclamos que hicieron subir el tono de voz de los legisladores al grado de exclamaciones que a penas y se escuchaban.



El dictamen 94 deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, para que entre en vigencia y así el Poder Ejecutivo abra la licitación y asigne el proyecto a la empresa ganadora.





EN DATOS



Los manifestantes comenzaron a arrojar monedas al recinto de los diputados, como burla y presión, permanecieron en la sesión hasta que se terminaron de revisar otros temas, a partir de ese momento salieron del recinto legislativo.







Caro y fallido, argumentan



Catalino Zavala Márquez votó en contra, argumentando que el precio del C5i es 300 millones de pesos por arriba del estimado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.



Luis Moreno Hernández, añadió que en la comparecencia del ex secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, le comentó que según estudios se requieren 1 mil 200 agentes, actualmente cuentan con 600 agentes, de los cuales sólo 300 están activos.



“Debemos verter recursos en la capacidad operativa, porque con todo respeto, de nada sirve tener un Centro de Control Comando, si llamamos al 911 y nadie responde, además hay un sobreprecio muy claro”, arremetió Moreno.



El diputado del PES concluyó que está comprobado que no funciona el C5i, ya que en Guanajuato los homicidios subieron un 50% y los delitos un 32% a dos años de su inauguración, así también en Nuevo León.



Víctor Morán Hernández, secundó su votó en contra, por las razones expuestas por el diputado de su mismo partido.