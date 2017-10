Va Eleva por el Mexicali que todos queremos

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el lema “El Mexicali que Todos Queremos”, se inauguró la séptima edición del Foro Eleva organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Donde se ofrecieron nueve conferencias magistrales, 100 expositores presentaron sus productos y servicios y ocho talleres gratuitos.



Por primera vez se incluyeron los talleres dirigidos para quienes buscaron comenzar un negocio o ampliarlo.



En los cuales abordarán temas de manejo de redes sociales, recursos humanos, contabilidad, entre otros temas. Entre las magnas conferencias estuvo la presencia del político Diego Fernández de Cevallos y la stand up comedy, Sofía Niño de Rivera, entre otros.



Foro Eleva continuará el viernes en las instalaciones del Centro de Convenciones del Centro Estatal de las Artes, ubicado sobre calzada Río Nuevo.



Cabe destacar que el acceso es gratuito al área de exposiciones y talleres, las conferencias son las únicas que tienen costo de recuperación.



COPARMEX NACIONAL



Una crítica al Senado por la falta de pronunciamiento en la destitución del titular de la Fepade y dudas en permanencia en el Tlcan, fueron emitidas por Gustavo de Hoyos Walther.



El presidente nacional de Coparmex durante la inauguración del Foro Eleva, dijo que nadie puede asegurar la permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).



Destacó que el Sector Empresarial y Gobierno mexicano tienen claras las “líneas rojas que no se pueden cruzar”.



En las renegociaciones, explicó, han encontrado que de no encontrar consensos de ganar-ganar, es mejor dejar de tener un tratado mientras esté el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.



En temas nacionales, puntualizó que México atraviesa por un rezago en el Estado de Derecho en materia de inseguridad, corrupción e impunidad.



Detalló que se conjugaron la renuncia del procurador general de Justicia, la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción y el cese del fiscal especializado en delitos electorales.



El llamado fue al Senado, quienes, explicó, no deben permitir que transcurran los diez días y tomar por facto la destitución del titular de la Fepade. La fecha límite vence el 3 de noviembre.



MANIFESTACIÓN



Un grupo aproximado de 50 personas se manifestaron para solicitar que el sector maquilador aumente los salarios. Encabezados por Sergio Tamai Quintero y Tamai García, presentaron cartulinas con la leyenda de “Foro Eleva los Salarios”. Tamai García dijo que la propuesta es incrementar los sueldos a 300 pesos por jornada diaria de 8 horas.



La propuesta surgió como parte de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio donde Canadá le pidió a México aumentar los salarios para mayor competitividad entre los tres países.



De manera pacífica se manifestaron al exterior del evento, sin afectar el protocolo de inauguración del Foro Eleva organizado por Coparmex.