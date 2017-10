Duelen y dan pena renuncias en PAN: "Jefe Diego"

MEXICALI, Baja California(GH)

La renuncia de Margarita Zavala y otros panistas “duele y dan pena”, declaró el panista Diego Fernández de Cevallos. Tras su ponencia en Foro Eleva, dijo que las pérdidas afectan y lastiman a un proyecto de partido.



“Aún no se pueden dimencionar los efectos de las salidas”, dijo.



El conocido como “Jefe Diego” puntualizó que cuando los errores les favorecen, los soportan, pero cuando no, nos parecen insoportables.



Durante su conferencia, comentó que con educación y valores se genera una sociedad con conciencia.



“Es indiscutible que las escaleras se barren de arriba para abajo, pero hay que subirlas para barrerlas...”.



“El pueblo civilizado o educado y con valores son quienes deben subir las escaleras”, explicó.



Fernández de Cevallos agregó que no todo está “podrido” en el poder pero prevalece la corrupción.



Para una sociedad con responsabilidad social se requiere una cruzada de educación, cultural y emprender para ser semilleros de ciudadanos-