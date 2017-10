Ríspida salida de Diputados

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de la aprobación del dictamen 94 referente al Centro de Control Comando Comunicación Cómputo y Calidad (C5), los manifestantes buscaron encarar a los diputados que votaron a favor, desencadenando agresiones verbales y físicas.



Terminada la sesión las autoridades del Congreso del Estado les pidieron a los detractores que se retiraran, quienes molestos buscaban hablar con los diputados para que argumentaran por qué votaron a favor.



Los manifestantes se ubicaron en la salida trasera del estacionamiento del recinto, bloqueados por una línea de agentes de la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Según el manifestante Jorge Benítez, cuando salió la diputada Irais Vázquez Aguiar, fue que el encuentro se tornó ríspido, provocando empujones y algunos golpes entre ambas trincheras.



“Estábamos pidiendo una respuesta de la presidenta del Comité de Hacienda, la diputada Irais Vázquez, un oficial me habló y cuando me acerqué para escucharlo, otro me pegó”, comentó Benítez.



Señaló que la diputada no dio la cara a los ciudadanos que buscaban una explicación, los manifestantes esperaron fuera del estacionamiento a cada uno de los diputados con el fin de que les dieran respuestas.



En varias ocasiones, cuando salía un automóvil le gritaban toda clase de insultos y exigencias, algunos se ponían frente a los carros, como toreando a los conductores, sin embargo nadie salió herido.



Entre los conatos de violencia uno de los elementos golpeó a Benítez con el escudo, otros manifestantes embravecidos le exigían al policía una pelea de uno a uno, éste no se inmutó y después fue retirado de la línea para su misma protección.



Pasaron los minutos y poco a poco se fueron disipando los manifestantes hacia las zonas de sombra, pues la temperatura era bastante acalorada, anunciaron que pese a la aprobación del dictamen 94 seguirán en lucha en contra de las APPs.