DPA ya no donará arbolitos, los irá a plantar a colonias

La Dirección de Protección al Ambiente ya no donará árboles para forestación, sino irá directamente a las colonias para hacer las labores con los vecinos, explicó Luis Flores Solís.



El titular de la dependencia municipal indicó que existe una línea estratégica que impulsa las tareas de forestación y reforestación en Mexicali.



Para llevarla a cabo, se trabajará de manera conjunta con la Dirección de Desarrollo Social Municipal (Desom), con una línea de acción llamada “Tu área verde”.



Este programa consiste en sumarse a los trabajos que se realizan en las colonias, donde se contactarán con los Comités de Vecinos para darles pláticas sobre el tema de forestación y reforestación.



Lo que se hará después será llevar palas, tierra y árboles, los cuales ya no se donarán como anteriormente se hacía.



Ahora, se les explicará el tipo de planta que se les entregará, el mantenimiento que requiere, el periodo de riego y se plantarán en un área verde de la respectiva colonia.



Posteriormente, se hará un convenio con el Comité de Vecinos correspondiente, donde se comprometerán con la Dirección para cuidar y atender a los árboles recién plantados.



Especies idóneas y las no recomendadas



Flores Solís comentó que las especies idóneas para plantar en Mexicali, son plantas como el mezquite, el palo verde, las acacias o la palma washingtonia.



