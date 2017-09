Reitera sector salud no consumir 7up

MEXICALI, Baja California(GH)

El secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, explicó que todavía no se puede consumir el refresco 7up, hasta que no haya claridad en las investigaciones, la alerta se extendió a todo el estado de Baja California por seguridad.



Comentó que la función de la Secretaría de Salud, estribó en atender a la gente intoxicada, identificar la fuente y explicar que pasó, señalando que esto lo realizaron en un plazo de 18 horas.



No hay nuevos casos y se identificó la sustancia como metanfetamina, el producto sigue bajo el resguardo de la Dirección contra Riesgos Sanitarios, informó el titular de la dependencia de salud.



La Dirección contra Riesgos Sanitarios continúa activa con la emisión de la alerta, además de contar con el aseguramiento y trabajar en coordinación con las dependencias de seguridad pública en las investigaciones.