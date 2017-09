¿Su casa no tiene daño estructural?

MEXICALI, Baja California(GH)

Con una inspección visual de las instalaciones de una casa o edificio, se puede sospechar si hay elementos que indiquen un riesgo de derrumbe en caso de un terremoto, comentó el arquitecto y perito Guadalupe del Pilar Flores Ruan.



Comentó que lo primero que se debe revisar son los muros, si hay grietas o fisuras, éstas últimas se dan en forma escalonada, ya sea de arriba hacia abajo, suele darse en el ladrillo y block.



Las grietas son como una fisura pero más pronunciada, se presentan de forma horizontal o en forma de “X”, cuando se dan en dicho cruce son de mayor peligro, y sí amerita la evaluación de un perito experto.



El común denominador de las casas y edificios que colapsaron en la Ciudad de México (CDMX), Morelos y toda la zona afectada por el terremoto del 19 de septiembre, es que eran de concreto.



“El concreto no es recomendable en una zona sísmica porque es muy duro, no es muy flexible como el acero, así que tiende a fallar, se recomienda usar materiales ligeros, el enemigo principal en un sismo es el propio peso del edificio”, asumió.



En Mexicali se utiliza el block, pero en una planta alta se recomiendan materiales ligeros como sistemas de tabla roca y que los techos ya no se realicen de loza de concreto.



“Estos sistemas se están adoptando en la región con éxito, en un terremoto se mueven mucho, son muy escandalosos, pero no les pasa nada porque la flexibilidad les ayuda a liberar la energía”, precisó.



Aunque este material no se recomienda para la totalidad de la casa por el vandalismo, ya que delincuentes han encontrado la manera de perforarlo.



VICIOS OCULTOS



“En el terremoto del 2010 hubo meses que no dormíamos por hacer las evaluaciones de las viviendas, las fallas más reiteradas fueron en el sistema de block, pero más que nada por vicios ocultos”, comentó.



Entre estos vicios ocultos mencionó celdas que no se colaron, columnas que se de- bieron reforzar con varilla y no se instalaron, para poder detectar estas anomalías antes de un terremoto, existen algunas técnicas de los expertos evaluadores.



Se puede perforar con un taladro la celda donde se sospecha que no está colada, o utilizar un detector de metal para determinar si se instalaron las varillas en las zonas correspondientes.



Aseguró que la mayoría de los edificios en Mexicali sí están construidos para soportar los sismos, ya que el de 7.2 grados en la escala de Richter, pudo haber causado más estragos, sin embargo la ciudad quedó en pie.



Pero el 30% de las casas evaluadas en el 2010, fueron detectadas con fallas, en su experiencia, aseveró que si se repitiera un terremoto similar, podría ser más devastador para quienes no atendieron las debilidades de sus hogares.



ASENTAMIENTO



El tipo de asentamiento es determinante para la solides de una vivienda, desgraciadamente, Mexicali tiene uno de los terrenos más desfavorables para la construcción debido a que su tierra es un tipo de arcilla muy expansiva.



“Esta arcilla provoca que si hay exceso de humedad te puede levantar el edificio, hay bufamiento en los pisos y afecta los muros, los asentamientos diferenciales también son comunes, deben de tener una buena base para construir o corre peligro de caerse”, declaró.



COMO SOBREVIVIR



Con tantas imágenes impactantes de los derrumbes de edificios, la comunidad en general puede sentir vulnerabilidad al estar en un edificio de varios pisos, ya sea el trabajo o la escuela, Flores esclareció cuales son las zonas más seguras.



Señaló que lo más recomendable es tratar de salir conforme a las rutas de evacuación y el plan de contingencia, pero si de plano se encuentra en un piso muy alto, deben de aplicar la técnica del triangulo de la vida, ya que sí ha salvado muchas vidas.