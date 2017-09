Hospitalizan a 9 por sospecha de rickettsia

MEXICALI, Baja California(GH)

Nueve personas se encuentran hospitalizadas debido a que se presenta un cuadro similar al que provoca la rickettsia, autoridades precisaron que no pueden confirmar los casos hasta tener los estudios validados.



La directora del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), Elba Cornejo Armiño, informó que la cifra de muertos ascendió 14 fallecimientos en Baja California.



Hay 38 casos confirmados, de los cuales 26 corresponden al municipio de Mexicali, cuatro a Tijuana, cinco a Ensenada y tres en Vicente Guerrero, para esta misma fecha del año 2016, se habían registrado 39 casos.



En relación a las defunciones se registraron 11 en Mexicali, una en Tijuana, dos en Ensenada, en total son 14 fallecimientos, para la misma fecha del 2016 se había registrado el mismo número de perdidas por la rickettsia.



Declaró que las acciones implementadas en el 2017 no han impactado lo suficientemente, ya que se tienen exactamente el número de casos a la misma semana epidemiológica.



CONTESTAN A CONGRESO



La doctora en nombre de la Secretaría de Salud, contestó al exhortó del Congreso del Estado que le hicieron en semanas pasadas, señalando que todos los puntos los han cumplido desde hace tiempo.



“Hemos dado informació verídica a los medios, en relación al exhorto de investigación de las garrapatas, ustedes ya saben que se está realizando un estudio para saber que garrapata tenemos y el porcentaje real que existen en Baja California”, comentó.



Así también aseveró que hay una coordinación con diversas dependencias para abatir la incidencia, en las 51 colonias de mayor riesgo y en el Valle de Mexicali.



Añadió que el principal problema es que la población no tiene la percepción de riesgo al tener mascotas sin ser desparasitadas y sin fumigar, además de no manifestarlo cuando ya están enfermos y acuden al médico.