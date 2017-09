Localiza la PGJE a embarazada en zona Poniente

MEXICALI, Baja California(GH)

La joven de 19 años reportada como no localizada, fue encontrada viva al Poniente de la ciudad durante la tarde del martes, informaron autoridades de Procuraduría General de Justi- cia del Estado (PGJE).



Durante la tarde del lunes, a través de redes sociales, usuarios compartieron la publicación sobre la joven, agregando que tiene un embarazo de aproximadamente cuatro meses.



José Luis Padilla Martínez, titular de Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas de PGJE, refirió que durante la tarde de ayer se recibió el reporte de la joven Ayme.



“Reportaron familiares que desde la tarde del lunes ya no fue vista en su casa y sin embargo es hasta la mañana de martes cuando formalmente presentan la denuncia de No Localización”, precisó.



Fue en un canal ubicado entre Villa de Alarcón y Jazmines, al Poniente de Mexica- li, donde a través de C4 se informó sobre la presencia de una joven que cumplía con la media filiación.



De manera inmediata autoridades de la Unidad de Personas No Localizadas fue que se movilizó al lugar dando con la joven la cual fue reportada estable, pero sin querer decir sobre lo ocurrido.





“Ella se niega a hacer cualquier comentario a la autoridad, ante esto pedimos el auxilio de manera inmediata de Cruz Roja quienes se abocaron al sitio y la empezaron a atender canalizándola al Hospital General”, dijo.



Autoridades refirieron que lo poco que se logró saber sobre la joven es que refería unas marcas y lesiones, lo cual no pudo ser constatado en ese momento debido a que fue trasladada de emergencia.



De igual forma se indicó que la joven podría haber sido violada. Indicó Padilla Martínez que según la información que se tiene en la carpeta es que la joven contaba con problemas familiares, los cuales de momento no se ha podido dar seguimiento.



En cuanto a la salud del producto, hasta el cierre de edición autoridades se encontraban esperando que Hospital General informara sobre la condición.