Afecta a las jovencitas el embarazo

MEXICALI, Baja California(GH)

La falta de concientización sobre el uso del preservativo desde temprana edad, provoca que miles de adolescentes en Baja California vean pausados sus proyectos de vida al quedar embarazadas.



Según la Secretaría de Salud, en lo que va del año se han detectado a 7 mil menores de 19 años que están embarazadas o que acaban de tener a sus bebés; el 41% no deseaba tenerlos.



Hilda González Cerda, jefa del Departamento de Salud Reproductiva Estatal, precisó que el estimado son 7 mil embarazos en el estado en lo que va del 2017.



En el año 2016 fueron 6 mil 409. La directora del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), Elba Cornejo Armiño, declaró que la dependencia tiene como objetivo disminuir el 50% el embarazo en adolescentes, y abatir al 0% el embarazo en menores de 15 años.



Comentó que el 11.8% de las adolescentes abandonan la escuela debido a un embarazo no deseado, el 41% de las mujeres ya embarazadas deja la escuela y solamente una de cada cinco regresa después de su embarazo.



De 2013 a 2016 hubo una disminución de mil embarazos en la tasa de fecundidad; la tasa de fecundidad en Baja California es de 62, lo que quiere decir que por cada mil nacidos, 62 son hijos de una menor de 19 años.



A nivel estatal en el 2016 hubo 6 mil 409 embarazos, para el 2015 se dieron 7 mil 244, según las estadísticas de la dependencia de salud.



Durante 2016 se registraron en Mexicali mil 897 embarazos en adolescentes, en Tijuana 3 mil 311, en Ensenada mil 099 y en Vicente Guerrero 111, detalló Cornejo.



SU VIDA CORRE RIESGO



La Secretaría de Salud informó que en lo que va del año se comprobó la muerte de cinco adolescentes menores de 19 años a causa de un embarazo precoz, la mortandad viene a la alza.



De catorce muertes de embarazadas en todo el estado en lo que va del año, cinco eran adolescentes, informó Hilda González Cerda, la edad minima del total de las fallecidas fue de 16 años y la máxima de 42 años.



Según la dependencia en los años 2014 y 2015 no hubo muertes, para el año 2016 se dieron tres fallecimientos y en lo que va de este año la cifra casi se duplica, ascendiendo a las cinco muertes.



“Hubo periodos en los que no hubo repuntes en muertes maternas en menores de 19 años, pero en el 2013 hubo un repunte con siete muertes maternas en adolescentes de las 25 que tuvimos en el año”, explicó la doctora.



Además del riesgo de fallecer, las adolescentes pueden padecer toxemia, alta presión, diabetes gestacional, preclampsia, lesión renal posterior, lo que le puede ocasionar la muerte.



Cornejo aseguró que no se han dado muertes directas como por una hemorragia en el parto. Explicó que se debe de concientizar a los menores y padres sobre las relaciones sexuales responsables, y el fomento del uso del preservativo.



Señaló que hay disponibilidad de anticonceptivos de larga duración para los adolescentes en las unidades de salud, además de usar el preservativo.