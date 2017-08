Pierden 20MDP para salud de niños por errores

MEXICALI, Baja California(GH)

La pérdida de 20 millones de pesos etiquetados para el Seguro Popular se debió a que no se llenaron de forma correcta los formatos de expedientes, del ejercicio fiscal 2015, reveló la Secretaría de Salud.



Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud, declaró que sí hubo sanciones para quienes fueron responsables del error, entre ellas la remoción de cargos, sin embargo optó por no revelar los nombres de quienes provocaron la pérdida de 20 millones de pesos.



“Son programas y son casos que ya se atendieron, armaron mal los expedientes, para que te den en el Seguro Popular, tenemos que demostrar que se hicieron bien las cosas”, informó.



El facultativo aclaró que el hecho de que se haya negado este recurso, no significa que no haya otras vías para volver a solicitarlo, por lo que tienen pronosticado subsanar los errores para así obtener el recurso millonario.



“Hay que rehacer los expedientes, la normatividad hay que cumplirla al 100%, se tardará un tiempo pero vuelven a llegar los recursos”, explicó el titular de la dependencia de salud.



Trejo Dozal precisó que el Seguro Popular tiene sus propias auditorías por cada uno de los siete programas, con reglas muy específicas.



“No es lo mismo el Siglo XXI, que es el de los niños, que el de gastos catastróficos que es el del cáncer, cada uno tiene sus normas específicas y tienes que llenarlo estrictamente”, compartió.



El secretario reveló que en su mayoría los 20 millones de pesos estaban etiquetados para Siglo XXI, los servicios ya se dieron, ahora tiene que ver que se los regresen.



“Llenamos mal los expedientes, bueno es un decir, porque se llenaron de acuerdo a alguien que dijo que estaba bien, y cuando llegaron, los revisaron y nos dijeron que no pasaban”, informó el secretario.