Sistema Estatal Anticorrupción no se ha publicado en Periódico Oficial

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Estatal Anticorrupción y las leyes secundarias aprobadas por el Congreso del Estado no han sido publicados por el Poder Ejecutivo.Al cierre de la edición en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado no aparece el sistema estatal anticorrupción.El diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales en donde se generó el sistema y las leyes explicó que no comienza a avanzar hasta que sea publicado.Los nombramientos e integración de titulares tiene un plazo de hasta 90 días a partir de la publicación del sistema.Así como la integración de los órganos, el comité de participación ciudadana, la comisión de selección, el comité organizador, el perfil y selección del magistrado y del fiscal anticorrupción.